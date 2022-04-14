Bancada de Juntos для Перу разделены изменением названия парламентской группы

Новый перерыв зафиксирован в левом парламенте, на этот раз после попытки изменить название скамьи. Во второй половине дня 13 апреля было опубликовано заявление о смене Хунто для Перу на Cambio Democrático в соответствии с соглашением, достигнутым «большинством» в ходе заседания парламентской группы. Однако двое из пяти конгрессменов настаивали на отказе от этой меры, несмотря на соглашение, объявленное в социальных сетях.

Одной из членов, официально объявивших об отказе, является член Конгресса Изабель Кортез. «Два политических пространства выбрали кандидатуру уборщика: вместе для Перу с тех лет, когда она пригласила меня стать советником, и New Peru, которые поставили на меня под номером 2 в списке конгресса последних выборов. Благодаря этим пространствам я конгрессмен», - написала парламентарий в своем Twitter-аккаунте.

Кортес заявил, что он против предлагаемого изменения названия, потому что считает, что следует добавить название Nuevo Peru, политической группы во главе с Вероникой Мендосой с союзниками Хунтос за Перу для участия во всеобщих выборах 2021 года. «Я думаю, что мы всегда должны быть должны тем, кто доверял нам с самого начала и быть последовательными, чтобы были разногласия: мы не всегда будем обязаны коллективу и я из Juntos por Peru-New Peru, а также моим профсоюзам Sitobur и Sitomun», - написал он.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

Согласно заявлению об изменении названия, решение было принято потому, что «мы переживаем другой политический момент, поэтому необходимо принять название в соответствии с нашими политическими обязательствами перед всеми перуанцами. Демократический банк перемен подтверждает свою политическую волю продвигать и требовать процесса изменений, которых требует страна, осуждая коррупцию и борясь с неравенством», - говорится в публикации.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

На отказ конгрессвумен Кортез ответил взаимностью парламентарий и министр внешней торговли и туризма Роберто Санчес. Оба подписали коммюнике старшему должностному лицу Конгресса Уго Ровире, в котором они воспроизводят пункты 1 и 2 статьи 62 Регламента Конгресса. Они определяют требования к формированию парламентской группы или специальной парламентской группы в случае, если она не состоит из минимального числа конгрессменов.

«Исходя из этих соображений, наше представительство в качестве конгрессменов политической партии «Хунтос или Перу» будет прервано, если запрошенное изменение названия станет официальным». Кроме того, они подчеркнули, что регулирование законодательной власти не учитывает тип поданного запроса. «Поэтому мы просим вас не обрабатывать запрос, поданный конгрессменами, о которых идет речь», то есть Рут Луке, Эдгара Реймундо и Сигрид Базан.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

Стоит напомнить еще один из разрывов, сделанных видимыми на рассматриваемой скамейке запасных. Несколько дней назад конгрессмен Базан подчеркнула, что Junto por Peru не будет союзной коллегией правительства, несмотря на то, что один из его членов занимает должность министра внешней торговли и туризма. В разговоре с Epicentro конгрессвумен указала, что ее дистанция от правительства Педро Кастильо была видна уже несколько месяцев. Следует отметить, что Роберто Санчес является не только министром этого правительства, конгрессменом Хунтоса от Перу, но и президентом партии, которая присоединилась к Веронике Мендосе, чтобы соблазнить пост президента республики на выборах 2021 года.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ