Власти нанесли два удара по преступлениям в столице республики

Власти столицы республики сообщили о двух преступных ударах в городе. Первый был обнаружен на севере Боготы, где они захватили 26-летнего мужчину, который намеревался бежать с продуктом кражи магазина сотовых телефонов.

По словам инспектора столичной полиции Боготы подполковника Дарио Пенья, захват предмета произошел благодаря тщательной проверке, проведенной полицейскими: «В ответ на призыв граждан к краже коммерческого помещения на 122-й улице с 15-м кварталом Unicentro, секторный сектор достигает склада, где двери и окна, по-видимому, не нарушены, но они проводят тщательный осмотр по всему кварталу и на крышах домов, обнаруживая человека с портфелем, спрятанным на крышах».

Он также указал, что захваченный субъект был удивлен награбленным, с которым он намеревался сбежать: «У испытуемого было 26 сотовых телефонов и различные аксессуары стоимостью более 140 миллионов песо, которые он украл со склада, о чем свидетельствуют камеры наблюдения».

Второй инцидент, о котором сообщили власти, произошел в городе Теусакильо, где они удивили четырех преступников, незаконно удерживая водителя, ставшего жертвой кражи. Начальник полицейского участка Теусакильо полковник Сандра Ланчерос сообщила:

«Во время обыска один из них заявил, что его удерживают против его воли другие пассажиры и что его грузовик также был угнан, поэтому эти четыре подданных немедленно попадают в плен», - заключил полковник Ланчерос.

Что касается способа кражи, полковник Ланчерос сказал: «Можно было установить, что преступники подошли к водителю грузовика на 80-й улице фальшивым полицейским, оттуда они посадили жертву в частный автомобиль, где забрали ее вещи», она пришла к выводу, что позже они удалось найти брошенный грузовик в городе Сан-Кристобаль.

Совместная работа различных властей Боготы привела к захвату нескольких преступников, принадлежащих к различным криминальным структурам, которые преследовали путем кражи и продажи галлюциногенов в разные районы столицы и муниципалитета Соача. В этом случае Генеральная прокуратура при совместной поддержке Национальной полиции ликвидировала четыре преступные банды, действующие в различных частях города.

Что касается этих операций, то судебные органы отметили: «Генеральная прокуратура через Секционное управление Боготы и в ходе совместной и непрерывной следственной работы с национальной полицией в течение трех недель уничтожила преступные сети, причастные к двум преступлениям, которые больше всего затрагивают безопасность граждан: кража во всех его формах и местном обороте наркотиков».

До сих пор в 2022 году были усилены сильные удары по преступным группировкам, действующим в городе, поскольку они увековечивают действия, которые непосредственно затрагивают как прохожих, так и торговцев, в отношении этих дезартикуляций, заявляет прокуратура: «10 банд, связанных с ограблениями людей, домов и коммерческих объектов предприятия и торговля запрещенными веществами в розничной торговле, пострадали в этом году. 48 человек были задержаны в связи с различными преступлениями». .

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