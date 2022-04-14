По меньшей мере четыре погибших и 10 раненых в результате российского обстрела в Харьковской области

По меньшей мере четыре погибших и десять раненых в результате обстрела в Харьковской области в среду, сообщают украинские власти в официальном аккаунте Telegram городской областной государственной администрации.

«13 апреля 2022 года российские военные обстреляли жилые дома в Немышлянском районе Харькова. Три человека погибли в результате взрыва. Четыре мирных жителя получили ранения, самому младшему 17 лет и самому старшему — 75 лет», — сообщил военачальник Олег Синегубов.

Позже Синегубов сообщил, что российские войска нанесли несколько ударов по Харькову в районе Северная Салтовка, подтвердив, что четверо мирных жителей погибли и десять получили ранения, а также ущерб жилым домам и личному имуществу мирных жителей.

Кроме того, агентство «Униан» сообщило, что в северо-восточном районе Сум уже погибло более 100 мирных жителей, по словам главы военной администрации района Димитро Живицкого, который подтвердил, что есть много тел со связанными руками и с признаками пытки или огнестрельные ранения головы.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

В связи с этим Живицкий заверил, что в больницах большое количество ранений и указал, что они прошли «колонны с тысячами российских бронемашин, которые обстреливали все вокруг, включая пожилых людей и детей».

С другой стороны, в другой части страны государственная администрация города Киева насчитывала почти 10 000 внутренне перемещенных лиц, большинство из которых были из таких регионов, как Ирпень, Буча или Гостомель (3978 человек), а около 1500 гражданских лиц — из Чернигова.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, две трети населения вернулись, хотя общественный транспорт остается закрытым. Кроме того, в Вышгородском районе комендантский час будет действовать каждый день с 20 часов вечера до 6 часов утра (по местному времени) до 18 апреля».

Еще одним регионом, пострадавшим от боевых действий, является Херсон, где по меньшей мере 106 населенных пунктов не имеют электричества и не хватает продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем официальном профиле в Facebook.

«На днях оккупанты захватили гуманитарный центр в Херсоне, который был организован для помощи гражданам и медицинским учреждениям региона. Расисты конфисковали лекарства, детское питание и подгузники», — подчеркнул он.

Кроме того, он заявил, что по меньшей мере 137 человек, включая четырех журналистов, являются заложниками российских военнослужащих, и подчеркнул, что «оккупанты» заблокировали большинство украинских информационных каналов и распространяют ложную информацию через СМИ.

Денисова также сообщила в своем официальном профиле в Facebook, что украинские гражданские лица сообщили о существовании «аналога» тюрьмы Изоляция в Донецке, где заключенных пытали.

(С информацией от Europa Press)

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