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Россия

По меньшей мере четыре погибших и 10 раненых в результате российского обстрела в Харьковской области

Украинские власти сообщили, что войска Кремля нанесли несколько ударов по жилым домам, причинив дополнительный ущерб населенному пункту

Newsroom Infobae

14 апрель 2022

По меньшей мере четыре погибших и десять раненых в результате обстрела в Харьковской области в среду, сообщают украинские власти в официальном аккаунте Telegram городской областной государственной администрации.

«13 апреля 2022 года российские военные обстреляли жилые дома в Немышлянском районе Харькова. Три человека погибли в результате взрыва. Четыре мирных жителя получили ранения, самому младшему 17 лет и самому старшему — 75 лет», — сообщил военачальник Олег Синегубов.

Позже Синегубов сообщил, что российские войска нанесли несколько ударов по Харькову в районе Северная Салтовка, подтвердив, что четверо мирных жителей погибли и десять получили ранения, а также ущерб жилым домам и личному имуществу мирных жителей.

Кроме того, агентство «Униан» сообщило, что в северо-восточном районе Сум уже погибло более 100 мирных жителей, по словам главы военной администрации района Димитро Живицкого, который подтвердил, что есть много тел со связанными руками и с признаками пытки или огнестрельные ранения головы.

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv
Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

В связи с этим Живицкий заверил, что в больницах большое количество ранений и указал, что они прошли «колонны с тысячами российских бронемашин, которые обстреливали все вокруг, включая пожилых людей и детей».

С другой стороны, в другой части страны государственная администрация города Киева насчитывала почти 10 000 внутренне перемещенных лиц, большинство из которых были из таких регионов, как Ирпень, Буча или Гостомель (3978 человек), а около 1500 гражданских лиц — из Чернигова.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, две трети населения вернулись, хотя общественный транспорт остается закрытым. Кроме того, в Вышгородском районе комендантский час будет действовать каждый день с 20 часов вечера до 6 часов утра (по местному времени) до 18 апреля».

Еще одним регионом, пострадавшим от боевых действий, является Херсон, где по меньшей мере 106 населенных пунктов не имеют электричества и не хватает продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем официальном профиле в Facebook.

«На днях оккупанты захватили гуманитарный центр в Херсоне, который был организован для помощи гражданам и медицинским учреждениям региона. Расисты конфисковали лекарства, детское питание и подгузники», — подчеркнул он.

Кроме того, он заявил, что по меньшей мере 137 человек, включая четырех журналистов, являются заложниками российских военнослужащих, и подчеркнул, что «оккупанты» заблокировали большинство украинских информационных каналов и распространяют ложную информацию через СМИ.

Денисова также сообщила в своем официальном профиле в Facebook, что украинские гражданские лица сообщили о существовании «аналога» тюрьмы Изоляция в Донецке, где заключенных пытали.

(С информацией от Europa Press)

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