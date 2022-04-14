Армия приписывает гибель четырех солдат в Урибе (Мета) диссидентам FARC

Согласно информации, предоставленной колумбийской армией, остаточный ГАО «Хорхе Брисеньо» будет нести ответственность за преступление четырех солдат в сельской местности муниципалитета Ла-Урибе в департаменте Мета.

По словам генерала Антонио Бельтрана, командующего четвертой дивизией армии, военнослужащие подвергались беспорядочному нападению с применением взрывных устройств и очередей винтовок во время проведения контрольных операций в этом районе департамента Мета.

«Факты были доведены до сведения компетентных органов, которые будут нести ответственность за выполнение неотложных действий и установление ответственности за это событие», - сказал генерал Бельтран, который направил телеграмму соболезнования семьям военнослужащих.

Они были идентифицированы как заместитель первого сержанта Хавьер Торрес Ойос и профессиональные солдаты Хосе Хоакин Бонилья Торрес, Любер Иван Санчес Сильва и Даниэль Эдуардо Моралес Гонсалес; кроме того, еще один солдат был ранен и переведен в военный госпиталь в столице Меты.

По мнению генерала Бельтрана, события в Урибе (Мета) были «террористическим актом», который представляет собой вопиющее нарушение прав человека и международного гуманитарного права, и он также заявил, что это террористическое нападение будет осуждено международному сообществу.

Он также заявил, что уверен в скорейшем выздоровлении раненого солдата и указал, что в Урибе проводятся военные операции, чтобы найти виновных в этом преступном акте, оплакивавшем Национальную армию.

В связи с этим министр обороны Диего Молано в своем аккаунте в Twitter назвал исполнителей этого нападения на военных «трусами» и заверил, что власти поймают убийц четырех солдат.





Посланник ООН призывает провести тщательное расследование военной операции в Путумайо

Carlos Ruiz Massieu Foto: UN Photo/Loey Felipe

Карлос Руис Массьё, глава Контрольной миссии, потребовал провести тщательное расследование военной операции в Путумайо, которая была допрошена на предмет предполагаемых нарушений прав человека, включая гибель гражданских лиц, о которых сообщалось как о жертвах в бою, и предполагаемых членов вооруженных организации.

«В последние недели департамент Путумайо пострадал от насилия. Я подчеркиваю важность тщательного расследования властями гибели 11 человек, включая представителей коренных народов и общественных лидеров, в контексте операции против членов незаконной вооруженной группы в Пуэрто-Легисамо», — заявил Массьё перед Советом Безопасности ООН и до вмешательство президента Ивана Дуке в работу этого органа.

Перед обсуждением ситуации в Путумайо глава Контрольной миссии заявил, что две недели назад он посетил Арауку. «Регион, столкнувшийся с критической ситуацией, более 100 человек были убиты и тысячи насильственно перемещены в этом году», и поэтому он поднял перед Советом призыв общественных организаций принять меры по сокращению насилия.

«Араука является примером ситуации насилия в нескольких забытых регионах, которые вынуждены иметь дело с незаконными вооруженными группами, незаконной экономикой и ограниченным присутствием государства», — добавил Руис Массьё, ситуация, с которой также сталкивается Путумайо.

«Насилие также наносит тяжелый урон коренным и афроколумбийским общинам, проявляясь в различных формах убийств, перемещений и вербовки несовершеннолетних», — добавил глава Контрольной миссии.

В этой связи он также настоятельно призвал к осуществлению Мирного соглашения, которое имеет ряд взаимосвязанных механизмов, не только для прекращения насилия с ФАРК, но и для глубоко укоренившихся факторов, порождающих насилие в стране.

«Прогресс в проведении реформ в сельских районах, которые так долго требовались, и борьбы с наркотиками, особенно за счет добровольного замещения сельскохозяйственных культур, укрепит реинтеграцию и безопасность», — заявил представитель ООН.

Операция в деревне Альто-Ремансо, в Пуэрто-Легуизамо в Путумайо, была оправдана министром обороны Диего Молано из-за присутствия того, что он назвал «наркококалеро», то есть связанного с незаконными культурами.





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