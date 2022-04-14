Антонио Крусес Мада, бывший министр здравоохранения штата Халиско, заключен в тюрьму за отвлечение ресурсов

Энрике Альфаро, губернатор Халиско, подтвердил заключение в тюрьму Антонио Крусеса Мады, бывшего госсекретаря здравоохранения, который был арестован в марте прошлого года за растрату казны, хотя вскоре был освобожден ампаросом, с которым защищался.

«Обязательство было ясным: хищения, совершенные в секторе здравоохранения предыдущего правительства, не станут еще одной историей безнаказанности. Несколько мгновений назад Антонио Крусес Мада, бывший секретарь здравоохранения Халиско, был отправлен в тюрьму, чтобы заплатить за свои проступки», - написал президент штата через свой аккаунт в Twitter.

Он также приветствовал этот факт, поскольку бывшее должностное лицо обходило власти различными средствами правовой защиты ампаро «вне закона». По этой причине он объявил, что судья распорядился о предварительном заключении, чтобы ему грозило «суд за решеткой», сказал Альфаро.

Следует отметить, что прокуратура Халиско 25 марта объявила об аресте Крусеса Мада. Однако спустя мгновения он подал ампаро, предоставленное окружным судьей, которое было проверено, поэтому бывший член кабинета Аристотеля Сандоваля был удален из помещения.

(Foto: Twitter)

Херардо де ла Крус Товар, прокурор по борьбе с коррупцией, заявил за несколько дней до того, как эти события произошли, что бывший секретарь здравоохранения уклонился от слушаний с продвижением более 100 судебных процессов ампаро, потребовав, чтобы он присутствовал на встрече, согласованной к середине марта.

«Конечно, это должно быть сделано. Очевидно, что вокруг этой аудитории может произойти многое, но сейчас об этом нужно уведомить. У нас были знания, уведомление должно быть сделано судебным органам, и мы прибудем на слушание и посмотрим, был ли он своевременно уведомлен и появится он или нет», - сказал он.

С этого момента де ла Крус Товар понял, что Крусес Мада может предоставить другую защиту (что и произошло). Кроме того, он подтвердил, что не уклоняется от своих обязанностей перед законом, поскольку находится под защитой дома.

«Да, конечно, безопасно. Он на домашней охране. Нельзя сказать, что он уклоняется в этом смысле, он уважает оговорку. Речь идет о судебном разбирательстве, и, наконец, ампаро является средством защиты, которым обладают все лица. Он хорошо использовал эти средства защиты, и с этим его процедура, безусловно, была отложена», - пояснил чиновник.

Antonio Cruces por fin fue vinculado a proceso después de varios años tras él (Foto: Especial)

Преступления, в которых обвинялся Антонио Крусес, — это растрата и незаконное использование полномочий и полномочий. Было также установлено, что он назначал нерегулярные назначения и закупал вводимые ресурсы с завышенными ценами. Все эти действия достигнут не менее 600 миллионов песо государственных ресурсов, присвоенных во время его администрации 2016 года.

Это были не все споры, с которыми он был связан, поскольку в ноябре 2021 года после предполагаемого нападения его нашли избитым и связанным рукой и ногой. У него лишили примерно 50 тысяч песо и роскошного автомобиля, на котором он ехал.

Прокуратура штата сообщила, что бывший чиновник был найден недалеко от парка, расположенного в районе Колинас-де-Атемахак, в муниципалитете Сапопан. Ему немедленно была оказана первая медицинская помощь, а затем он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

По данным властей, преступление произошло возле дома Антонио Крусеса, который приехал из своей профессии гинеколога. От одного момента к другому его перехватывала команда, которая спустя некоторое время «поднимала» его, нападала и бросала.

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