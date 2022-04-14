Директивы Америки де Кали будут поддерживать Гимарайнша, если он не войдет в «восьмерку» Лиги BetPlay I

En la imagen el entrenador Alexandre Guimarães. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Фанаты América de Cali были очень счастливы с тех пор, как возвращение Александра Гимарайнша было официально объявлено, потому что довольно хорошим был его первый опыт в качестве тренера алой команды, с которой он был коронован чемпионом на турнире, заканчивающемся в 2019 году.

Однако Хуан Карлос Осорио (бывший тренер) покинул клуб в довольно критической ситуации, поскольку под его командованием им удалось набрать всего 15 очков, результат четырех побед, трех ничьих и шести поражений.

Кроме того, стратегу рисаральды не удалось реализовать идею коллективной игры в Америке Кали, так как его постоянные ротации этому препятствовали. Именно поэтому болельщики и директивы «красных дьяволов» не будут иметь сильных отношений с новым тренерским штабом до конца турнира.

Об этом сообщил Тулио Гомес, главный акционер «la mechita», который поговорил об этом с журналистом Карлосом Артуро «Петисо» Аранго и показал, что Александр Гимарайнш не обязан претендовать на финальные хоум-раны.

Фанаты также выразили свою поддержку в социальных сетях и выразили поддержку работе «Гуймы», к которой они очень привязаны, потому что помимо титула, который они дали учреждению пару лет назад, оно также способствовало карьере игроков, которые стали иконами, такими как Дуван Вергара, Майкл Ранжел и Йесус Кабрера, в результате чего появились зарубежные команды: Монтеррей (Мексика), Масатлан (Мексика) и Куяба (Бразилия) соответственно.

Кроме того, он предупредил, что санкция, с помощью которой America de Cali не сможет нанимать игроков в следующем семестре, также ограничит работу ее нового рулевого.

62-летний тренер соответствовал любви болельщиков и, несмотря на ограничения и трудности, которые у него есть, он заверил, что пока есть математические возможности, он будет бороться за квалификацию.

Точно так же он сказал, что очень ценит учреждение и поэтому предоставит все необходимое для выполнения пожеланий болельщиков.

Америка из Кали будет стремиться войти в «восьмерку», и для этого ей придется добавить три очка к оставшимся обязательствам против своего соперника на заднем дворе, Ягуареса, Альянса Петролера, Депортиво Пасто и Униона Магдалены.