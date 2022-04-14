640 000 пассажиров переедут с транспортного терминала Боготы во время Пасхальной недели

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

Министерство мобильности сообщило, что около 640 000 пассажиров будут путешествовать из транспортного терминала Боготы во время празднования Пасхи, главным образом в департаменты Кундинамарка, Бояка, Мета, Уила, Толима, Валье-дель-Каука, а также в некоторые пункты назначения на Атлантическом побережье.

По сравнению с 2021 годом эта мобилизация представляет собой увеличение числа пассажиров на 95% и транспортных средств на 12%. Кроме того, ожидается, что пассажиры будут мобилизованы не менее 67 000 пассажиров в период со среды по четверг.

Следует отметить, что на транспортном терминале Боготы действует строгий протокол биобезопасности при входе в терминалы, во время пребывания и посадки в транспортные средства, который включает умывальники и дозаторы геля, термографические камеры для контроля вместимости и указатели для соблюдения социального дистанцирования.

В свою очередь, Секретариат в рамках плана действий, который будет действовать на выездах и въездах в Боготу во время празднования Пасхи, указал, что ожидает, что в эти дни из Боготы покинет около 764 644 транспортных средств, что на 1,8% выше, чем в 2021 году, когда было 751 094 автомобиля. В то время как в 2019 году на них было зарегистрировано 898 376 танков, этот показатель снизился на 14,8%.

В связи с этим организация указала, что в период со среды 13-го по воскресенье 17-го она будет пользоваться поддержкой членов Управления дорожного движения и Группы гидов Секретариата мобильности, а также 70 кранов.

Со своей стороны, Национальная полиция через Секцию транзита и транспорта Боготы выделила почти 1000 военнослужащих для основных дорожных коридоров, въезжающих в город и выходящих из него, более 30 стационарных контрольно-пропускных пунктов, а также 5 мобильных телефонов, которые будут выполнять задачи наблюдения и контроля.

В этих точках будут выполняться задачи по обеспечению безопасности, мобильности и предотвращению несчастных случаев, поэтому было установлено более 20 датчиков алкоголя, 14 камер контроля скорости и мобильные подразделения по борьбе с преступностью. Мониторинг въездов и выходов из города, средней скорости и объема транспортных средств будет осуществляться из Центра управления движением (CGT) в Боготе.

Оттуда будут контролироваться 14 приоритетных коридоров. Некоторые из них - Северное шоссе, шоссе Сур, Седьмая Каррера и Авенида Бояка. Дорога к Льяно, дорога в Ла-Калера и дорога в Чоачи также будут контролироваться.

Секретариат по вопросам мобильности просил принять во внимание следующие рекомендации для поездки в выходные дни:

-Проверьте технико-механическое состояние автомобиля, обновите дорожный комплект и документацию на автомобиль.

-Убедитесь, что все пассажиры автомобиля правильно пристегнуты ремнями безопасности.

-Планируйте свой маршрут и используйте такие приложения, как Waze, чтобы просмотреть лучший маршрут до пункта назначения. Это хороший способ безопасно управлять автомобилем и предотвратить любые непредвиденные события.

-Проверьте состояние дорог. Это способ обеспечить безопасное и беспроблемное путешествие. Узнайте больше в Twitter-аккаунте Национального института дорог (Invías) @numeral767.

-Избегайте рискованных маневров, таких как перерасход или проезд по несанкционированным дорогам или направлениям.

Имейте в виду: перед вождением избегайте употребления алкогольных, психоактивных веществ или лекарств, которые могут повлиять на продолжительность внимания. В случае вождения в нетрезвом виде это приводит к введению финансовых санкций, обездвиживанию транспортного средства и даже приостановлению действия прав.

Компания подчеркнула путешественникам, что въезд в Боготу в последний день пасхальных выходных (воскресенье, 17 апреля) имеет ограничения с полудня до 20:00. С 12 до 16 часов допускаются только транспортные средства с четными номерными знаками, а с 16 до 20 часов - транспортные средства с нечетными номерными знаками.

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