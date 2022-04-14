25 000 фанатов «Айнтрахта» во Франкфурте заполнили Камп Ноу: необычный протест барселонских ультрас

Последователи франкфурт занимают места местных града на дуэль анте барселоне

В этот четверг «Айнтрахт» во Франкфурте обыграл Барселону со счетом 3:2 на Камп Ноу и вышел в полуфинал Лиги Европы после победы в Германии со счетом 1:1. Помимо шоу, которое немецкая команда дала на поле, на трибунах каталонского стадиона также было место для шокирующего шоу.

Более 25 000 немецких болельщиков приехали в Испанию, чтобы поддержать свою команду, хотя у них было всего пять тысяч билетов. Остальные 15 000 купили билеты, чтобы занять места, которые должны были быть у фанатов актерского состава под руководством Хави Эрнандеса. Таким образом, фанаты «Айнтрахта» во Франкфурте почувствовали себя местными.

Раньше в социальных сетях стали вирусными видеоролики, показывающие прилив белых футболок в центральных районах Барселоны, а затем караван, который немцы устроили для прогулок по Камп Ноу.

Уже на стадионе немцы дали о себе знать своими песнями, и изображения показывают, что тысячи людей действительно присутствовали. Столь враждебный климат для места проведения мероприятия заставил ультрас каталонской команды покинуть свое место в перерыве за одной из арок в знак протеста против присутствия болельщиков «Айнтрахта» из Франкфурта. Наконец, когда они были в 10 минутах от дополнения, они вернулись на свои позиции, чтобы продолжать обнадеживать.

Костич дважды, и Борре забил для посетителя, а Бускетс в конце сделал скидку. С победой команда во главе с австрийцем Оливером Гласнером вышла в полуфинал Лиги Европы, где встретится с «Вест Хэм Юнайтед», который выбил «Олимпик Лион». На другой стороне ключа Аталанта встретится с победителем «Рейнджерс» и «Спортинг Брага».

Со своей стороны, Барселона потерпела первое крупное поражение под опекой Хави Эрнандеса, единственной целью которого теперь будет набрать в Ла Лиге как можно больше очков, чтобы закрыть 12-очковое расстояние, которое возглавляет его лидер, «Реал Мадрид», с семью датами до конца.

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