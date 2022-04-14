Через 12 лет после нападения на Сальвадора Кабаньяса в деле появилась новая глава

Арест Франсиско Хосе Н. , известного также как эль-Контадор, сотрудниками Генеральной прокуратуры, сделал случай Сальвадора Кабаньяса добавляет еще одну главу. Задержанный напрямую связан с нападением, которому подвергся бывший футболист «Агилас де Америка» в 2010 году, когда ему выстрелили в голову из огнестрельного оружия.

С главным лицом, ответственным за события в тюрьме, Хосе Хорхе Бальдерас Гарса или просто Джей-Джей отбывает 20 лет тюремного заключения в мексиканской пенитенциарной системе после почти смертельного нападения на бывшего нападающего и звезду сборной Парагвая. Контадор обвиняется (среди прочих преступлений, таких как торговля наркотиками) в соучастии Балдераса Гарсы в событиях, произошедших в адвокатуре более десяти лет назад.

Рано утром 25 января 2010 года была представлена жуткая игра для национального и международного футбола. Сальвадор Кабаньяс, в то время один из американских деятелей в Liga MX и Парагвае в Южной Америке, был ранен в голову. Событие потрясло страну из-за серьезности событий.

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)

После 5:00 и после ссоры с Джей-Джеем в туалетах бара бизнесмен достал огнестрельное оружие и выстрелил из него в тогдашнего футболиста. Местные сотрудники уведомили власти, и Чава был срочно доставлен из отделения неотложной помощи в больницу на юге Мехико.

Первые несколько часов диагноз оставался зарезервированным, но по прошествии нескольких дней выяснилось, что состояние здоровья Кабаньяса было хрупким, но стабильным. В то же время, поскольку картина их выживания становится все более ясной, врачи все еще не знали, каковы будут последствия.

После долгого процесса восстановления, в дополнение к чуду выживания после выстрела в голову, Кабаньяс был подтвержден как не имевший особых серьезных последствий для его здоровья. Спустя более десяти лет после нападения у Чавы почти нормальные физические и умственные способности.

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

В интервью Infobae около двух лет назад бывший футболист отдает должное за то, что он пережил Иисусу Христу, верующим в которого он является. Он утверждает, что в течение недели он был в коме, он смог посетить рай, но что его вернули на Землю, чтобы продолжить свою жизнь и помочь большему количеству людей.

«Я шла среди облаков. Я помню, как ходила в сад и гуляла. В последней части я наткнулся на Иисуса Христа. Он коснулся моего лба одним из пальцев, где меня застрелили. Он опустил руку, чтобы коснуться моего левого плеча, и сказал мне: «Тебе предстоит пройти долгий путь. Вернись на Землю, чтобы помочь тем, кто больше всего в ней нуждается из-за силы, которую я дам тебе». Он дал мне еще один шанс и понял, что это не мое время. Проведя неделю в коме, я проснулся в больнице целым и невредимым», - повествовал он для этого СМИ.

Salvador Cabañas con a indumentaria de América en la temporada 2021. (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)

В последних публичных заявлениях, известных Чаве, Чава повторил, что у него нет никаких негативных чувств к своему агрессору или его сообщнику. Когда его футбольная карьера была на самом высоком уровне, он был внезапно и окончательно прерван тем, что произошло в баре бара.

«Внутри я очень хорош, я спокоен, они дали мне еще один шанс. Я никогда ни о чем не жалел, потому что я всегда поддерживаю людей, которые им нужны, чтобы продвинуться вперед, и оставаться в живых - это то, что для меня важно», - сказал он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: