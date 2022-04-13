Пони Руис даже продемонстрировал свои навыки на мексиканских футбольных полях, поэтому они сравнили его с Лукой Модричем.

Реал Мадрид снова спас мучительную победу, которая продлила свое время в кампании Лиги чемпионов 2021-22 годов. Хотя казалось, что «Челси» выиграет подвиг у Сантьяго Бернабеу, Лука Модрич был решающим игроком для своей команды, чтобы достичь цели, которая приблизила его команду к камбэку. Хотя он и не забил гол, его сравнили с Родриго Эль Пони Руисом из-за помощи, которую он оказал Родриго на 80-й минуте.

Игра, с которой безе продлевали матч до овертайма, состоялась через десять минут до конца. На левом фланге Виничус-младший обслуживал Луку Модрича, который был ближе к центру поля. Вместо того, чтобы искать индивидуальную игру, хорват наблюдал за траекторией, которую Родриго взял в сторону большой площади.

Контекст казался сложным. Однако Модричу было предложено отправить воздушный пропуск тремя пальцами в направлении точного положения бразильского нападающего. Не обосновавшись и не получив мяч, Родриго пробил с первого намерения по воротам, охраняемым Эдуардом Менди, и забил единственный гол, который требовался мадридцам для форсирования овертайма.

Блестящее выступление Модрича стало причиной для мексиканских футбольных фанатов вспомнить в социальных сетях, когда Пони Руис сделал аналогичный шаг. Это произошло во время посещения клуба Сантос Лагуна в Агилас-дель-Америка на стадионе Ацтека в сезоне 2004-2005 годов.

С хорошо посаженной защитой Америки в его линию, нападающий Джуниор Сезар сделал ход, похожий на ход Родриго, в сторону американистского района. Ход наблюдал Пони Руис, который отправил пас тремя пальцами, который также соответствовал точному положению его партнера по команде. Номер 10 завершил с твердой головой и обыграл вратаря Себастьяна Саху.

«Горжусь тем, что видел, как играет Пони Руис», «Когда он был ребёнком, Модрич получил BimboCard от Pony Ruiz. Он сразу же стал его эталоном», «Модрич смотрел видео с Пони Руисом в центр», «Пони Руис с незапамятных времен», «Я знал, что Модрич видел его в другом месте... Я представляю Родриго Эль Пони Руиса» и «Тот, кто не видел, как Пони Руис переходит на молитву Модрича», - вот некоторые из комментариев об этом в Twitter.

С самого начала «Челси» оказывал давление на безе в центре поля. Благодаря постоянной осаде Мейсон Маунт на 15-й минуте сумел отстать и получить пас в штрафной площади, чтобы вывести свою команду на один гол от ничьей на общем табло. Счет не изменился до конца первого тайма, и «Челси» одержал победу в перерыве.

Во втором тайме, на 51-й минуте, угловой удар позволил Антонио Рудижье связать действия по сумме двух матчей и дать англичанам атмосферу надежды. Через 24 минуты Тимо Вернер, казалось, продиктовал устранение мадридской команды, но через пять минут появился гений между Родриго и Лукой Модричем.

Карим Бензема появился в компенсированное время и забил второй гол за «Реал Мадрид». Таймер был распродан с вместимостью Сантьяго Бернабеу, празднующего воскресение и выход в полуфинал самого важного клубного турнира в мире.

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