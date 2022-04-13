Кто такой Начо Казано, новый член «Ла Каса-де-лос-Фамосос 2»

Приближается премьера второго сезона реалити-шоу Telemundo La Casa de los Famosos 2, которое несколько месяцев назад произвело фурор благодаря первому выпуску, победителем которого стала Алисия Мачадо. По этому случаю программа будет стремиться повторить успех, достигнутый с новым актерским составом знаменитостей, который до сих пор состоит из Нюрки Маркос, Ивонны. Монтеро, Луис Эль Кольт и Начо Казано.

Рано утром этой среды, 13 апреля, Игнасио Казано зашел в свой аккаунт в Instagram, чтобы поделиться поздравлениями со своими подписчиками: «Я подтвержден, и я пришел оставить все в La Casa de los Famosos 2 Будет ли дом революционизирован с моим приездом?» , написал свою команду в описании и добавил короткий рекламный ролик для программы.

Новость о его участии в реалити-шоу была хорошо воспринята его подписчиками на платформе, которые заполнили поле для комментариев лестью, посланиями поддержки и добрыми пожеланиями проекту, который начнется в следующий вторник, 10 мая.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

«В общем», «Ты очень красивый», «Ух ты, какая подпись», «Начо, ты революционизируешь душу тех, кто тебя знает! И профессиональная доставка!!! Великий человек, я испытываю огромную радость видеть тебя каждый день! Я люблю тебя», «В тебе все хорошее!!! Я восхищаюсь вами и буду следовать за вами вечно», «Я не сомневаюсь, что вы отдадите ВСЕ ОТ ВАС!! Ты знаешь, как бороться за то, что хочешь! Я восхищаюсь всеми вашими достижениями!» , были некоторые реакции.

В интервью Hoy Día Начо Казано подтвердил, что готов войти в реальность с наилучшим отношением, но не исключает, что в какой-то момент у него возникнут разногласия со своими коллегами из-за всего, что связано не только с разделением дома, но и с ограничением личного пространства.

«Самый важный инструмент актера - это... избавиться от того, что не приносит вам пользы, что беспокоит. Я иду в Дом знаменитостей, чтобы хорошо провести время. Все сосуществование приносит конфликты, в первый день у вас будет тема пространств, это не ваше пространство, а другое, вам неудобно, другому неудобно, там не то, что вы едите, нет того, что вы берете, это не ваше время, 8 человек, которые спят в одной комнате, дикие», он объявленный.

(Captura: @nachocasano/Instagram)

Игнасио Казано — актер и модель из Буэнос-Айреса, Аргентина. Он родился 6 июля 1980 года, и в настоящее время ему 41 год. В течение своей артистической карьеры он работал сердцеедом из теленовелл в мексиканских постановках, таких как «А, что ты не оставляешь меня», «Ложь, чтобы жить», «Нуэва Вида», «У моего мужа есть семья», «Что жизнь украла у меня и Мисс XV, и известно, что он в настоящее время живет в стране.

В области моделирования она полюбила более одного человека своей контурной фигурой в различных рекламных кампаниях, но не только в это, она также демонстрирует свой живот и руки в социальных сетях. В настоящее время у актера более 250 000 подписчиков в Instagram, платформе, где он обычно загружает контент о своей повседневной работе, от упражнений до упражнений.

Игнасио описывает себя так: «Злой, я сварливый, у меня это есть, это не заставляет меня гордиться, но вот как я», - заявил он в Hoy Día. Во время той же беседы он признался, что одной из его слабостей является неуважение, потому что он обычно не терпит их.

(Captura: :/@nachocasano/Instagram)

«Я думаю, что у нас, как у людей, есть огромный багаж инструментов, чтобы не уважать друг друга, и мы просто не хотим понимать это простое правило «не делай с другим то, что тебе не нравится делать» [...] Я немного боюсь своих немногих блох тех недостатков», - добавил он.

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