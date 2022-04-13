Когда они прекратят истребление? Еще один социальный лидер убит в Колумбии, на этот раз в Путумайо

В связи с отсутствием существенного решения проблемы уничтожения общественных лидеров в стране с момента подписания мирного соглашения между колумбийским государством и вымершим партизаном FARC вновь поступило сообщение об убийстве общественного лидера. На этот раз жертвой стал Педро Бакеро Карденас, который в течение многих лет занимал различные должности в Совете общественных действий деревни Индепенденсия, который входит в Аризонскую инспекцию муниципалитета Пуэрто-Кайседо (Путумайо) на юге Колумбии.

По данным радио Каракол, группа хорошо вооруженных мужчин ворвалась в дом погибшего, который был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия.

Тем временем на цифровом новостном портале Cuarto de Hora они привели документ, в котором сеть по правам человека Путумайо подтвердила убийство социального лидера, который был признан в течение 20 лет за его работу с общиной.

«В него хладнокровно стреляли; в разгар тревоги и чрезвычайной ситуации деревенской общине удалось получить скорую помощь, но, к сожалению, он умирает по дороге в больницу», - говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что убийство Бакеро материализовало угрозы, которым подвергаются общественные лидеры, правозащитники и окружающая среда в этом районе на юге страны.

Между тем, в отношении La W координатор Сети по правам человека Путумайо Юрий Кинтеро отметил, что Бакеро стал жертвой угроз.

«Он был вытеснен из своей родной общины более двух месяцев назад в связи с возросшим присутствием преступных групп в Пуэрто-Кайседо. Сельская местность этого муниципалитета находится в очень рискованной ситуации из-за присутствия этих субъектов конфликта», - сказал он.

Кинтеро добавил, что социальный лидер вернулся к населению на празднование с семьей своей жены и что его убийство произошло на фоне спора о территории, которую эти незаконные группировки совершали в этом районе Колумбии, что привело к тюремному заключению и насильственному перемещению.

Это бедствие не было остановлено в стране с 2016 года, когда было подписано мирное соглашение с вымершим FARC, и только за первые три месяца этого года было зарегистрировано 15 убийств людей, работающих на сообщества, согласно данным, обработанным Институтом развития и мира Исследования (Индепаз).

Эти убийства произошли в департаментах Боливар, Бояка, Чоко, Какета, Каука, Путумайо, Норте-де-Сантандер, Сан-Андрес-Исла и Толима.

По данным Indepaz, в течение третьего месяца 2022 года было зарегистрировано 9 массовых убийств, в результате которых погибло 36 человек, что на три больше по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в котором также было зарегистрировано 9 массовых убийств, но в результате которых погибли 33 человека.

«В разгар массовых убийств были несовершеннолетние жертвы, например, в Бальбоа (Каука), где были убиты 32-летняя Рубения Арада, 14-летний Брэндон Меса и 11-летний Майкол Кабрера. Эти люди погибли после того, как вооруженные люди стреляли в группу людей, которые следовали транзитом через район Боливара», - говорится в отчете Индепаза.

В этом направлении Indepaz также пояснил, что в первом квартале 2022 года количество убийств и массовых убийств общественных лидеров увеличилось, что является тенденцией насилия, которая поражает страну.

Согласно данным, 48 лидеров и правозащитников были убиты в Колумбии; 42 были зарегистрированы в 2021 году. Кроме того, первый квартал 2022 года также превышает количество массовых убийств, зарегистрированных за тот же период прошлого года: от 23 массовых убийств с 84 смертельными случаями в 2021 году до 27 массовых убийств с 94 смертельными случаями в 2022 году.

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