Во сколько Атлетико Мадрид против Манчестер Сити играют LIVE: в Испании за квотербека Лиги чемпионов 2022

Атлетико Мадрид vs Манчестер Сити LIVE. Отряды измеряют силу сегодня, в среду, 13 апреля, на стадионе Ванда Метрополитано для ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов 2022 года. В этой заметке вы сможете поминутно следить за встречей со всеми инцидентами. Не пропустите!

В первом матче испанцы упали со счетом 1:0 с голом Кевина де Брюйне. Мужчины из «Чоло» Симеоне привлекли внимание своим стилем игры против команды «селеста» из-за своей оборонительной схемы с двумя линиями из 10 игроков для защиты нуля в Англии.

Теперь они должны выиграть как минимум два гола, чтобы пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Любой счет за разницу голов заставит овертайм, и если ничья сохранится, они перейдут к определению пенальти. Напротив, картина Пепа Гвардиолы не должна проигрывать, чтобы перейти на следующий этап.

Атлетико Мадрид не сможет рассчитывать на Хосему Хименес и Гектора Эрреру из-за травмы, поэтому Фелипе Аугусто отстает. Одним из сомнений в создании стартовых одиннадцати будет включение Томаса Лемара или Джеффри Кондогбия. Оружие «Атлетико» имеет доступные ссылки, такие как Стефан Савич, Коке, Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и вратарь Ян Облак.

«Граждане», с другой стороны, восстанавливаются в оборонительной зоне Кайла Уокера, который встретил дату дисквалификации в первом матче. В ходе визита вопрос заключается в том, играет ли Нейтан Аке или Жоао Кансело или нет, а также подтверждение борьбы за место между Филом Фоденом, Илкаем Гюндоганом и Джеком Грилишем. Травмированные игроки — Рубен Диас и Коул Палмер.

A qué hora juegan Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO: partido por los cuartos vuelta de la Champions League (foto: @Atleti)

СЛОВО СИМЕОНЕ

«Мы сталкиваемся с командой, которая очень хорошо играет. Очень хорошая позиционная игра, но мы взволнованы. Понятно, что одних иллюзий недостаточно, но мы постараемся сделать так, чтобы игра могла причинить им вред. Слова не говорят о многом, важно то, что происходит с девяти часов вечера», — сказал Симеоне о матче Лиги чемпионов против «Сити».

СЛОВО ГВАРДИОЛЫ

«Это будет другой матч, не такой, как на прошлой неделе. Они дома с поддержкой своих фанатов. На стадионе «Метрополитен» они создают проблемы, защищаются и отбиваются. Они будут более напряженными на вершине поля, чем прошлой ночью. Мы адаптируемся и, если проигрываем, мы делаем все возможное, чтобы восстановить его. Если мы выиграем, мы можем сыграть немного дальше назад», — заявил испанский тренер перед поединком с «Колхонеросом».

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ «АТЛЕТИКО МАДРИД» МАНЧЕСТЕР СИТИ

Атлетико Мадрид: Облак; Врсалько, Савич, Филип, Рейнилдо; Врсалько, Маркос Льоренте, Коке, Ренан Лоди; Жоао Феликс и Гризманн.

Манчестер Сити: Эдерсон; Кайл Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоао Канселу; Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва; Махрез, Стерлинг и Фоден.

Манчестер Сити обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА АТЛЕТИКО МАДРИД ПРОТИВ МАНЧЕСТЕР СИТИ

- Перу: 14:00

- Мексика: 14:00

- Эквадор: 14:00

- Колумбия: 14:00

- Боливия: 15:00

- Венесуэла: 15:00

- Парагвай: 15:00

- Аргентина: 16:00

- Уругвай: 16:00

- Бразилия: 16:00

- Чили: 16:00

- Испания/ 21:00

ТЕЛЕКАНАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА АТЛЕТИКО МАДРИД ПРОТИВ МАНЧЕСТЕР СИТИ

- Перу: ESPN, Звезда +

- Мексика: HBO Макс, ТНТ Спортс

- Эквадор: ESPN, Стар +

- Колумбия: ESPN, Стар +

- Боливия: ESPN, Звезда +

- Венесуэла: ESPN, Звезда +

- Аргентина: ESPN, Стар +

- Уругвай: ESPN, Звезда +

- Чили: ESPN, Звезда +

- Коста-Рика: ESPN Норте, Стар +

- Доминиканская Республика: ESPN Норте, Star+

- Сальвадор: ESPN Норте, Star+

- Гватемала: ESPN Норте, Стар +

- Гондурас: ESPN Север, Стар +

- Никарагуа: ESPN Север, Стар +

- Панама: ESPN Север, Стар +, Флоу Спортс

- Соединенные Штаты: Univision NOW, TUDN США, Paramount +

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