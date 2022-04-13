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Во сколько Альянса Лима против Коло Коло играют в прямом эфире: матч в Сантьяго за Кубок Либертадорес

Чилийский «Cacique» победил Форталезу на премьере в Либертадорес. Синие и белые проиграли Ривер Плейт

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

Альянса Лима против Коло Коло: «интимная» команда играет против клуба альбо в эту среду, 13 апреля, во 2-й день группы F Кубка Либертадорес 2022 года на стадионе Монументаль Давида Арельяно в Сантьяго-де-Чили.

Перуанская команда доходит до матча с чилийской командой после проигрыша Ривер Плейт в Лиме со счетом 1:0 на премьере континентального клубного турнира. Команда тренера Карлоса Бустоса потерпела четыре поражения подряд, но оправилась от плохих результатов, одержав победу со счетом 1:0 против UTC в Лиге 1 в минувшее воскресенье, что позволило ей занять 13-е место в турнирной таблице.

Напротив, Коло Коло проиграл в своей недавней встрече с Unión Española на чемпионате Чили (2:1) в качестве гостя. Тем не менее, в предыдущих матчах он одержал пять побед подряд, включая победу со счетом 2:1 в Бразилии над Форталезой в его дебюте на турнире в Конмеболе. «Cacique» занимает первое место в турнирной таблице внутреннего чемпионата с 17 очками.

DT Bustos не сможет рассчитывать на нападающего Альдаира Родригеса после его исключения в матче против Ривер Плейт в Лиме из-за безрассудного вступления против Роберта Рохаса. Ожидается, что состав, аналогичный кубковому матчу против жеребьевки «Миллионер», в котором Кристиан Бенавенте и Эрнан Баркос будут атаковать.

Стратег команды albo Густаво Кинтерос также потерпел поражение в своей стартовой команде после исключения защитника Эмилиано Амора в столкновении с «Форталезой» двойным выговором. Замена будет осуществляться между Матиасом Сальдивией или Даниэлем Гутьерресом.

Коло Коло ищет победу, которая позволит ему выйти в турнирную таблицу, поскольку он добавит две победы подряд. Alianza Lima нужно добавить, чтобы остаться в гонке для своего перехода в раунд 16.

Альянса Лима сравнивается с Коло Коло на 2-й дате Кубка Либертадорес в Сантьяго-де-Чили.

СЛОВО ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ

«Alianza Lima — команда, которая очень хорошо защищается, будет тяжелым соперником, и мы должны играть на 100%, как и в Бразилии. Соперник показал, против Ривер Плейт, что он защищает себя со многими людьми. В наши дни мы стараемся тренировать атакующие игры, которые могут дать нам возможность нарушить закрытую защиту. Это то, что сегодня требует от нас наибольшего внимания», — заявил стратег Густаво Кинтеро де Коло.

«Коло Коло — важная команда, которая очень хорошо выступает на местном турнире. Он сделал отличную презентацию против Форталезы за Кубок Либертадорес, у него очень динамичные игроки, с большим дисбалансом. Это будет хороший матч», - сказал Бустос о своем следующем сопернике по «Либертадорес».

ЛИМА ПРОТИВ. КОЛО-КОЛО: ВОЗМОЖНЫЕ ВЫРАВНИВАНИЯ

Альянс Лимы: Анджело Кампос; Ослимг Мора, Кристиан Рамос, Пабло Мигес, Йорди Вильчес; Рикардо Лагос, Освальдо Валенсуэла, Хайро Конча, Хосепмир Бальон; Кристиан Бенавенте и Эрнан Баркос.

Коло Коло: Брайан Кортес; Оскар Опасо, Максимилиан Фалькон, Матиас Сальдивия, Габриэль Суасо; Сезар Фуэнтес, Эстебан Павес, Пабло Солари; Леонардо Хиль, Габриэль Коста и Хуан Мартин Лусеро.

A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO: partido en Santiago por la Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)
A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO: partido en Santiago por la Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)

РАСПИСАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА ЛИМЫ ПРОТИВ. КОЛО-КОЛО

- Перу: 17:00

- Мексика: 16:00

- Эквадор: 17:00

- Колумбия: 17:00

- Боливия: 18:00

- Венесуэла: 18:00

- Парагвай: 19:00

- Аргентина: 19:00

- Уругвай: 19:00

- Бразилия: 19:00

- Чили: 19:00

КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА LIMA VS. КОЛО-КОЛО

- Перу: ESPN, Звезда +

- Эквадор: ESPN, Стар +

- Колумбия: ESPN, Стар +

- Боливия: ESPN, Звезда +

- Венесуэла: ESPN, Звезда +

- Аргентина: ФОКС Спортс Аргентина, Star+

- Уругвай: ESPN, Звезда +

- Чили: Фокс Спортс Чили, Стар +

- Сальвадор: Тиго Спортс

- Соединенные Штаты: beIN Sports

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