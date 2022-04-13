Какую хирургическую процедуру перенесет Хуан Солер

После того, как аргентинский актер Хуан Солер записал 10 мая кампанию по празднованию Дня матери, он подтвердил перед камерами, что ему предстоит хирургическая операция.

Сердцеед из теленовеллы сообщил журналистам утреннего шоу Sale el Sol, что он проведет операцию из-за паховой грыжи, которая содержится в его теле, поэтому он прокомментировал, что лишил себя различных действий, которые он выполняет в своей повседневной жизни, таких как физические упражнения, однако, его отношение к предполагаемой операции нетронуто: «Я уже более трех с половиной месяцев нахожусь без спортзала, но с высоким духом», - сказал он.

Объяснив процедуру, которую ему придется пройти в больнице, он в шутку пригласил все присутствующие на интервью СМИ навестить его в больнице, добавив, что они могли бы провести веселую встречу.

«Однажды меня не будет, в понедельник я закончу запись, иду в больницу, и они сделают операцию, лапароскопию, которая очень быстрая, я буду спать той ночью в больнице, так что всех, кто захочет навестить меня, приглашают всех, будут отстойные*, чипсы, музыка, ужин, танцы, шоу, все», - пошутил он. Хуан Солер.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Он также подтвердил, что проведет только две ночи в клинике, где его прооперируют, чтобы он мог быстро присоединиться к форумам, где он работает, однако есть различные виды ухода, которые он должен следовать письму: «Нет, если есть уход, я не могу носить, так что вы знаете, утка на спине (...) мы не будем в состоянии сделать все те вещи в ту ночь, но все остальное да, мы будем спокойны, не поднимая веса», - добавил он.

Он также отрицал, что боится операций, потому что подтвердил, что «ноль» нервничает в этих ситуациях, он даже подчеркивал, что сам применяет свои инъекции или другие процессы, необходимые его организму.

«Нет, я не застрял в этих вещах, я вводил себе инъекции, я проникаю, я вводил свою семью, своих дочерей, нет, это не дает мне нулей, на самом деле они видели меня вчера, и врач сказал мне: «Ну, вы должны понемногу программировать», и я спросил: «Это срочно?» и он сказал: «Нет, это совсем не срочно, но вы должны это сделать».

Из-за этого 56-летний актер упомянул, что ему придется отложить свои пасхальные каникулы, которые он проведет на ранчо, потому что врач запретил ему любую деятельность, которую он планировал в этом месте, поэтому он проведет отпуск в CDMX.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

«Я собирался пойти на ранчо, поплавать, бегать, взять хороший Борхес, чтобы подышать свежим воздухом, но доктор запретил мне ходить на ранчо сидеть, смотреть, как бегают лошади, плавают люди, Борхес веселится, я не хочу. Я останусь и наслаждаюсь Мехико, в котором сейчас такая прекрасная погода, и, возможно, в выходные я пойду в ресторан друзей», - сказал Хуан Солер.

Недавно актер был вовлечен в различные слухи о предполагаемых отношениях с журналисткой Паолой Рохасом, с 19 марта прошлого года вышеупомянутый мексиканский журналист, опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram видео, которое обозначало очень приятный момент, обнятый знаменитым вместе с двумя другими друзьями, ситуация, которая возобновила несколько слухов перед отношениями пары.

«Уже очень близко к Soler, верно? Они уже должны ходить», «Какая хорошая пара», «Очень красивый!!!! Паола и Хуан Солер очень хорошая пара», «Оба заслуживают шанса быть счастливыми! Надеюсь, что-то хорошее течет», - так прокомментировали подписчики Паолы.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

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