СМОТРИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Аякучо против Вильстерманна СЕГОДНЯ: матч в Кочабамбе за Копа Судамерикана 2022

Аякучо посетит Хорхе Вильстерманна во втором матче группового этапа Кубка Судамерикана 2020 года. Этот матч запланирован на сегодня, в среду, 13 апреля, в 19:30 в Перу (см. ниже) на стадионе Феликса Каприлеса. «Зоррос» призывают к победе, чтобы не потерять темп на турнире.

Аякучано потерпели поражение в своем дебюте конкурса, но он показал, что в состоянии сразиться с любым соперником. Он был близок к тому, чтобы набрать очко в Лиме, но упал 3-2 к мощному «Сан-Паулу» . Эрик Барриос и Кристиан Текера забили голы за местных жителей.

Со своей стороны, комплекс альтиплано получил точку вдали от дома. Он связал 1-1 с «Эвертоном» из Чили. Он начал побеждать с гола Умберто Осорио с двенадцати шагов до 23 минут, но «рулеттеро» набрали равенство сразу после дополнительного этапа.

Как они себя вели в соответствующих лигах? ФК «Аякучо» прибывает избитым от настроения, так как он обыгрывал «Университарио де Депортес» малейшей разницей после гола Минцума Квины со штрафного. Однако ближе к концу «U» перевернула ситуацию благодаря автоголу Итало Эспиносы и индивидуальной игре Энди Поло.

Университарио 2:1 Аякучо: итоги и лучшие моменты матча за Лигу 1 2022. (Видео: ПЕРЕВОРОТ В ПЕРУ).

Вильстерманн победил Боливар со счетом 1:0 в 8-м туре чемпионата Боливии. Андрес Чавес забил единственный гол в матче на 40′. Таким образом, он занимает шестую позицию в группе B до одного очка в квалификационной зоне до следующего раунда.

Они никогда не встречались на футбольном поле. Аякучано также не играли против боливийской команды, однако «Авиадор» пересекался с перуанскими клубами на Кубке Либертадорес. Он измерялся Университарио де Депортес, Альянса Лима, Спортинг Кристал и Техническим университетом Кахамарки.

Последний раз он играл за перуанские клубы в 1995 году, когда он разделил группу в этом соревновании с «блюзом» и «селестом». Он не проиграл как местный житель. Он сыграл вничью 2-2 с актерским составом «байопонтино» и обыграл «интиматов» 2-1. Если мы посмотрим на историю в целом, то в Боливии она попала только один раз в команды «Инков», и это было в руках Sporting Cristal, но в 1968 году.

ВРЕМЯ ДЛЯ АЯКУЧО VS. ВИЛЬСТЕРМАНН

Перу — 19:30

Эквадор — 19:30

Колумбия — 19:30

Мексика — 19:30

Боливия — 20:30

Венесуэла — 20:30

Парагвай — 20:30

Чили — 20:30

Аргентина — 21:30

Бразилия - 21:30

Уругвай — 21:30

Испания — 14:30 (четверг, 14 апреля)

КАНАЛЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА АЯКУЧО VS. ВИЛЬСТЕРМАНН

Аргентина: DIRECTV Sports Аргентина, Спортивное приложение DIRECTV, Звезда +, ESPN 4 Sur.

Боливия: Звезд+, ESPN 4 Сур.

Бразилия: NOW NET и Кларо, КОНМЕБОЛ ТВ.

Чили: спортивное приложение DIRECTV, звезда +, DIRECTV Спорт Чили.

Эквадор: ESPN 4 Юг, DIRECTV Sports Эквадор, Звезда +, Спортивное приложение DIRECTV.

Парагвай: Звезд+, ESPN 4 Сур.

Перу: Звезда +, ESPN 4 Юг, DIRECTV Спорт Перу, Спортивное приложение DIRECTV.

Уругвай: спортивное приложение DIRECTV, ESPN 4 Sur, DIRECTV Спорт Уругвай, Звезда +.

Венесуэла: DIRECTV Спорт Венесуэла, Звезда +, Спортивное приложение DIRECTV, ESPN 4 Юг.

ВЕРОЯТНЫЕ СОСТАВЫ: АЯКУЧО ПРОТИВ. ВИЛЬСТЕРМАНН

Вильстерманн: Хосе Эскобар; Сантьяго Эчеверрия, Карлос Аньес, Ронни Монтеро, Эдемир Родригес; Кристиан Мачадо, Хосе Луис Варгас, Хавьер Андрес Сангинетти, Мойзес Вильярроэль; Сержиньо и Умберто Осорио.

ФК «Аякучо»: Итало Эспиноса; Хорхе Толедо, Франсиско Дюкло, Мимзум Квина; Эдинсон Чавес, Эрик Барриос, Хосе Пароди, Хосе Гвидино, Кристиан Течера; Николас Ройон и Хуан Моралес.

CASUALTAS: Единственное отсутствие в этом матче — Алдаир Салазар. Защитник ФК «Аякучо» был исключен после получения двойной желтой карточки в поединке против Сан-Паулу на Национальном стадионе. Вероятно, его заменой станет ExalianzLima, Duclós.