СМОТРИТЕ МАТЧ АТЛЕТИКО МАДРИД ПРОТИВ МАНЧЕСТЕР СИТИ СЕГОДНЯ: матч 1/4 матча Лиги чемпионов 2022

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Atletico Madrid's Antoine Griezmann in action with Manchester City's Joao Cancelo Action Images via Reuters/Lee Smith

СМОТРИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Атлетико Мадрид против Манчестер Сити. «Колхонерос» принимает «граждан» сегодня на стадионе Ванда Метрополитано в четвертьфинале Лиги чемпионов 2022 года. Те из «Чоло» Симеоне обязаны забивать голы, если они хотят указать свое имя в следующем случае турнира.

В первом матче англичане полностью контролировали мяч и попали в оборонительную стену из одиннадцати человек. Это нашло отражение в статистике, что «колхонерос» не пробивали один раз по воротам, а только посвятили себя противодействию игре соперника. Однако местные жители с большим достоинством сумели победить с голом Кевина де Брюйне на 70-й минуте второго тайма.

Де Брюйне забил 1:0 в матче «Манчестер Сити» против «Атлетико Мадрид» за Лигу чемпионов. (Видео: ESPN).

Хосеп Гвардиола раскритиковал игру «Атлетико Мадрид». «Мы почувствовали, что они сыграют со счетом 5-3-2, и мы выходили три-четыре раза в стороны. Затем они скорректировали и поставили Гризманна на крайний правый, а Жуан - крайний левый, и они получили пять-пять. Две строки из пяти. В доисторические времена, сегодня и через 100 000 лет атаковать пять и пять очень сложно».

«Я тренируюсь с 2005, 2006 года и до сегодняшнего дня, и я никогда не презрительно относился к коллеге. Никогда. Потому что я всегда ставлю себя на место тренеров, с которыми соревнуюсь. Я понимаю, что есть разные способы выразить то, что ты чувствуешь, что видишь и переживаешь каждый матч, но когда ты презираешь коллегу, я не разделяю это», — ответил на пресс-конференции Симеоне «Чоло».

«Затем, от журналистов, бывших игроков, людей, которые давно не играли и хотят сказать что-то другое, мы, как сказал мой отец, «рыба умирает изо рта». Слова свободны, и мы все можем сказать свое мнение. Но не среди коллег. У каждого есть свои формы, и я выбираю одну: всегда уважаю своих коллег», - добавил аргентинец.

Как они себя вели в соответствующих лигах? «Манчестер Сити» подарил шоу на 32-й тур Премьер-лиги. Под руководством «Пепа» сыграли вничью со счетом 2:2 «Ливерпуль» с голами Кевина де Брюйне и Габриэля Жезуса. Таким образом, следует указатель с 74 единицами.

Со своей стороны, Атлетико де Мадрид упал из-за малейшей разницы с Майоркой в условиях посещения. Мурики забил единственный гол компромисса после двенадцати шагов. Актерский состав Диего Симеоне по-прежнему находится в четвертом боксе с 57 очками и находится на позиции Лиги чемпионов.

Кто является основными картами голов в обоих клубах? На стороне гостей - Рияд Марез, который забил шесть голов в своем рекорде в девяти сыгранных матчах, а Антуан Гризманн является бомбардиром «Атлети» с четырьмя голами в восьми матчах.

МАНЧЕСТЕР СИТИ VS. АТЛЕТИКО МАДРИД

- Гватемала/13:00

- Гондурас /13:00

- Сальвадор /13:00

- Коста-Рика /13:00

- Панама/ 14:00

- Мексика/ 14:00

- Перу/ 14:00

- Колумбия/ 14:00

- Эквадор/14:00

- Боливия/15:00

- Венесуэла/ 15:00

- Парагвай/15:00

- Соединенные Штаты (Майами) /15:00

- Чили /16:00

- Аргентина/16:00

- Уругвай/16 час. 00 мин.

- Бразилия/ 16:00

- Испания/ 21:00

КАНАЛЫ МАНЧЕСТЕР СИТИ VS. АТЛЕТИКО МАДРИД

Аргентина: Фокс Спортс Аргентина, Star+.

Боливия: ESPN, ESPN2, Звезда +.

Бразилия: HBO Макс.

Чили: ESPN Чили, Звезда +.

Колумбия: Звезд+, ESPN2

Колумбия: Звезд+, ESPN2.

Мексика: HBO Макс.

Парагвай: ESPN2, Звезд+, ESPN.

Перу: Звезд+, ESPN2, ESPN

Перу: Звезд+, ESPN2, ESPN2..

Венесуэла: Звезда +, ESPN2.

ВЕРОЯТНЫЕ СОСТАВЫ: МАНЧЕСТЕР СИТИ ПРОТИВ. АТЛЕТИКО МАДРИД

Атлетико Мадрид: Ян Облак; Симе Врсалько, Стефан Савич, Филип Август, Рейнилдо Мандава, Янник Карраско или Ренан Лоди; Маркос Льоренте, Коке Воскрешение, Джеффри Кондогбия; Антуан Гризманн и Жоао Феликс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес; Кайл Уокер, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Жоао Кансело; Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Илкай Гюндоган; Фил Фоден, Кевин де Брюйн и Рахим Стерлинг.

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