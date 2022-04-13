СМОТРИТЕ МАТЧ АТЛЕТИКО МАДРИД ПРОТИВ МАНЧЕСТЕР СИТИ СЕГОДНЯ: матч 1/4 матча Лиги чемпионов 2022

СМОТРИТЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ Атлетико Мадрид против Манчестер Сити. «Колхонерос» принимает «граждан» сегодня на стадионе Ванда Метрополитано в четвертьфинале Лиги чемпионов 2022 года. Те из «Чоло» Симеоне обязаны забивать голы, если они хотят указать свое имя в следующем случае турнира.
В первом матче англичане полностью контролировали мяч и попали в оборонительную стену из одиннадцати человек. Это нашло отражение в статистике, что «колхонерос» не пробивали один раз по воротам, а только посвятили себя противодействию игре соперника. Однако местные жители с большим достоинством сумели победить с голом Кевина де Брюйне на 70-й минуте второго тайма.
Хосеп Гвардиола раскритиковал игру «Атлетико Мадрид». «Мы почувствовали, что они сыграют со счетом 5-3-2, и мы выходили три-четыре раза в стороны. Затем они скорректировали и поставили Гризманна на крайний правый, а Жуан - крайний левый, и они получили пять-пять. Две строки из пяти. В доисторические времена, сегодня и через 100 000 лет атаковать пять и пять очень сложно».
«Я тренируюсь с 2005, 2006 года и до сегодняшнего дня, и я никогда не презрительно относился к коллеге. Никогда. Потому что я всегда ставлю себя на место тренеров, с которыми соревнуюсь. Я понимаю, что есть разные способы выразить то, что ты чувствуешь, что видишь и переживаешь каждый матч, но когда ты презираешь коллегу, я не разделяю это», — ответил на пресс-конференции Симеоне «Чоло».
«Затем, от журналистов, бывших игроков, людей, которые давно не играли и хотят сказать что-то другое, мы, как сказал мой отец, «рыба умирает изо рта». Слова свободны, и мы все можем сказать свое мнение. Но не среди коллег. У каждого есть свои формы, и я выбираю одну: всегда уважаю своих коллег», - добавил аргентинец.
Как они себя вели в соответствующих лигах? «Манчестер Сити» подарил шоу на 32-й тур Премьер-лиги. Под руководством «Пепа» сыграли вничью со счетом 2:2 «Ливерпуль» с голами Кевина де Брюйне и Габриэля Жезуса. Таким образом, следует указатель с 74 единицами.
Со своей стороны, Атлетико де Мадрид упал из-за малейшей разницы с Майоркой в условиях посещения. Мурики забил единственный гол компромисса после двенадцати шагов. Актерский состав Диего Симеоне по-прежнему находится в четвертом боксе с 57 очками и находится на позиции Лиги чемпионов.
Кто является основными картами голов в обоих клубах? На стороне гостей - Рияд Марез, который забил шесть голов в своем рекорде в девяти сыгранных матчах, а Антуан Гризманн является бомбардиром «Атлети» с четырьмя голами в восьми матчах.
МАНЧЕСТЕР СИТИ VS. АТЛЕТИКО МАДРИД
- Гватемала/13:00
- Гондурас /13:00
- Сальвадор /13:00
- Коста-Рика /13:00
- Панама/ 14:00
- Мексика/ 14:00
- Перу/ 14:00
- Колумбия/ 14:00
- Эквадор/14:00
- Боливия/15:00
- Венесуэла/ 15:00
- Парагвай/15:00
- Соединенные Штаты (Майами) /15:00
- Чили /16:00
- Аргентина/16:00
- Уругвай/16 час. 00 мин.
- Бразилия/ 16:00
- Испания/ 21:00
КАНАЛЫ МАНЧЕСТЕР СИТИ VS. АТЛЕТИКО МАДРИД
Аргентина: Фокс Спортс Аргентина, Star+.
Боливия: ESPN, ESPN2, Звезда +.
Бразилия: HBO Макс.
Чили: ESPN Чили, Звезда +.
Колумбия: Звезд+, ESPN2
Колумбия: Звезд+, ESPN2.
Мексика: HBO Макс.
Парагвай: ESPN2, Звезд+, ESPN.
Перу: Звезд+, ESPN2, ESPN
Перу: Звезд+, ESPN2, ESPN2..
Венесуэла: Звезда +, ESPN2.
ВЕРОЯТНЫЕ СОСТАВЫ: МАНЧЕСТЕР СИТИ ПРОТИВ. АТЛЕТИКО МАДРИД
Атлетико Мадрид: Ян Облак; Симе Врсалько, Стефан Савич, Филип Август, Рейнилдо Мандава, Янник Карраско или Ренан Лоди; Маркос Льоренте, Коке Воскрешение, Джеффри Кондогбия; Антуан Гризманн и Жоао Феликс.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес; Кайл Уокер, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Жоао Кансело; Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Илкай Гюндоган; Фил Фоден, Кевин де Брюйн и Рахим Стерлинг.
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