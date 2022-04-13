«Видеоигры. Две стороны экрана»: как они влияют на общество

Бег, прыжки, воплощение тела, создание аватара, среди прочего, это действия, которые геймеры (профессиональные игроки) выполняют каждый день с помощью любого устройства, и кажется, что это без какой-либо пользы для общества. Однако выставка под названием «Две стороны экрана» продемонстрирует положительное влияние, которое может оказать игра в игры, независимо от того, являетесь ли вы геймером или нет.

Некоторые видеоигры даже использовались в качестве терапии, чтобы побудить людей к изменениям, вызвать эмпатию или воспроизвести фантазийные конструкции в реальной жизни. И это то, что выставка будет направлена на то, чтобы передать и понять феномен игровой культуры, то есть влияние, которое она оказала на различные сферы гражданства, об этом сообщила Нидия Чавес, директор Фонда Telefónica Movistar, компании, ответственной за организацию и презентация проекта в Мексике, которая также была в Испании и Синалоа.

В интервью с директором Фонда и во время экскурсии по выставке она представила вместе с Аной де Сарачо, директором по связям с общественностью Telefónica, которая будет выставлена до 29 мая в Культурный центр Испании и Centro Multimedia из Национального центра искусств заявили, что это выставка, чтобы узнать и узнать, как мир видеоигр повлиял на граждан.

«Видеоигры влияют на вашу жизнь, потому что они также служат для тестирования приложений, тестирования различных впечатлений пользователей и сближения с людьми».

Exposición se exhibe en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Он заявил, что это культурный феномен, который впечатляет, в дополнение к тому факту, что все в какой-то момент жизни «когда-либо играли». В этой связи мы приведем несколько примеров видеоигр, которые принесли пользу обществу.

Как видеоигры влияют на общество?

Барбара Переа, советник Fundación Telefónica Movistar в области знаний и цифровой культуры, объявила, что «другая сторона» связана с тем, как видеоигры вставляются в социальную ткань, поскольку все мы так или иначе были представлены с помощью инструментов навигации, основанных на видеоиграх, таких как как приложения мобильного банкинга.

Exposición "videojuegos: los dos lados de la pantalla", la cual estará del 11 de marzo al 20 de mayo en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Электронные игры всегда присутствовали в жизни граждан, даже они всегда имели сильное влияние во всем мире. Доказательством этого являются консоли, которые были одними из первых компьютеров, к которым имели доступ мексиканцы, такие как Atari, Nintendo и другие.

Пример: те игры, которые основаны на создании аватаров, позволяют людям брать на себя роли и даже вызывать эмпатию, поскольку в них могут произойти важные социальные изменения.

Даже в Испании используется терапия против домашнего насилия, когда преступников приглашают заселить тело девушки, поэтому чувство уязвимости, занимая другое тело, является способом вызвать сочувствие и стать частью мира видеоигр.

Ana de Saracho y Nidia Chávez en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

Игра Perfect Woman также предлагает вам создать свой собственный аватар. Тем не менее, он выделяется социальными проблемами неравенства, такими как образование и родственник, поскольку можно создать свой собственный орган, основанный на опыте быть женщиной, а также на среде, в которой она управляется, когда она работает, если у нее есть дети, среди прочих вопросов.

Еще один пример участия граждан связан с Minecraft, видеоигрой, которая создает вкус молодых и старых.

В той же европейской стране было проведено еще одно упражнение с этой игрой, в котором некоторым молодым людям и младенцам было предложено изменить дизайн городских служебных помещений с целью улучшения общества. Было обнаружено, что были улучшены проекты детских площадок, зеленых зон, школ и прочего.

По словам Барбары Переа, эта инициатива молодежного сообщества была направлена в совет Мадрида, чтобы узнать, как это может повлиять на будущее городского планирования.

Collage de una pieza expuesta en la exposición "Videojuegos: los dos lados de la pantalla". Foto: Karina Hernández / Infobae

«Если мы привыкли к этим упражнениям гражданского участия с детства, то, когда мы станем старше, это станет привычкой, и мы не являемся пассивными обществами и принимаем участие граждан в строительстве городов».

Культура геймеров

Во время презентации выставки он повторил, что «видеоигры - это не просто развлекательные средства, это идеологические средства и, несомненно, самая важная культурная среда нашего времени».

Cerebros de colores donde se representan las habilidades cognitivas. Foto: Karina Hernández / Infobae

И дело в том, что, по словам советника, было проведено множество исследований, в которых было обнаружено, что некоторые области мозга улучшаются во время игры. Еще на выставке были размещены образцы красочных и трехмерных мозгов, представляющие области и когнитивные способности, которые улучшились во время игры.

«Когда родители думают, что дети зря тратят время, они, напротив, не строят общество гражданского участия, они улучшают свои когнитивные функции, развивая чрезвычайно важные навыки взаимного сотрудничества, которые станут будущим более чуткого и более сговорчивого человека. человечество», - сказал он.

Рост видеоигр

«Две стороны экрана» также показывает процесс разработки видеоигры, в которой, по словам Хавьера Кано, советника выставки, которая уже проходила в Испании - в 2020 году и в Синалоа в 2021 году - это видеоигры, которые были созданы за два дня.

Hay 75 millones de jugadores en México. Foto: Karina Hernández / Infobae

Одна из основных целей — сближение людей с помощью коммуникационных технологий и цифровых навыков. Во время пандемии наибольшее влияние оказал уровень роста видеоигр, увеличившись за год на 5,2%.

В дополнение к тому, что в Мексике уже почти 75 миллионов игроков. Геймеры предпочитают смартфоны, чтобы войти в этот цифровой мир, поскольку это устройство занимает первое место с 75% предпочтением.

Una exposición para chicos y grandes. Foto: Karina Hernández / Infobae

В 2020 году около 2,7 миллиарда игроков получили доход в размере около 175 миллиардов долларов.

Выставка видеоигр «Две стороны экрана» будет доступна для публики совершенно бесплатно в культурном центре Испании, расположенном по адресу Calle de Donceles 97. Колония Сентро в Мехико.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



