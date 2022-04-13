Консульство США в Нуэво-Ларедо возобновит работу после насильственных событий

После закрытия консульства Соединенных Штатов в Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас, после насильственных событий в муниципалитете в середине марта сообщили, что их консульские услуги возобновятся 19 апреля.

Повторное открытие состоится после празднования 14 и 15 апреля (считающихся выходными для Страстной недели), а в понедельник, 18 апреля, пройдут обычные службы.

Также сообщалось, что в эту среду, 13 апреля, Госдепартамент санкционировал возвращение сотрудников генерального консульства США в Нуэво-Ларедо, а также членов семей и членов правительства США.

Следует отметить, что после ареста Хуана Херардо Тревиньо, «Эль Уэво» (предполагаемого лидера Северо-Восточного картеля), в понедельник, 14 марта, несколько Сообщалось о насильственных событиях в Нуэво-Ларедо. Пользователи социальных сетей отметили, что в муниципалитете было зафиксировано несколько перестрелок, которые длились от 3 до 4 часов.

La captura de "El Huevo" Treviño desató múltiples balacera y enfrentamientos en Nuevo Laredo, por lo que el Consulado de EEUU suspendió sus servicios en la entidad (Foto: Archivo)

Государственные источники сообщили, что в ночь на воскресенье и в начале понедельника, 14 марта, было зафиксировано 30 столкновений между предполагаемыми киллерами вооруженного крыла Северо-Востока Картель и мексиканская армия. Международные мосты I и II были даже заблокированы транспортными единицами, подожженными на пару часов.

По данным местных СМИ, среди колоний, которые стали свидетелями наиболее интенсивных нападений, были Буэнависта, Нуэва-Эра, Зона Сентро, Лас-Торрес и Второе периферийное кольцо. В результате некоторые школы в регионе были вынуждены приостановить занятия из-за насилия и отсутствия безопасности в этом районе.

Они заявили в своих социальных сетях, что нападения достигли непосредственной близости от консульства США, объявив чрезвычайную ситуацию и попросив граждан США избегать этого района или искать убежище.

Аналогичным образом, они сообщили, что обслуживание на их объектах будет приостановлено до дальнейшего уведомления и назначены запланированные встречи на 14 марта. Однако только в эту среду, 13 марта, они подтвердили возобновление работы консульства.

Después de casi un mes desde que cerró el Consulado de EEUU en Nuevo Laredo, sus servicios serán reanudados (Foto: Twitter@USAConNVL)

С другой стороны, посольство США в Мексике выпустило предупреждение своим гражданам и рекомендовало не ездить в Тамаулипас из-за высокого уровня преступности и похищений людей. И они напомнили, что поездки государственных служащих США ограничены во многих районах Мексики.

Среди ограничений - то, что они не могут путешествовать между городами после наступления темноты, не брать такси на улице или проспекте и не путешествовать в одиночку в отдаленных районах, потому что, по данным посольства США, «насильственные преступления, такие как убийства, похищения, угоны автомобилей и грабежи, очень распространены в Мексике», предупредили они.

Поэтому они рекомендовали пересмотреть поездку на мексиканскую территорию. Среди штатов, которые классифицируются как небезопасные и которые посольство США не рекомендует путешествовать из-за большого количества похищений людей, входят: Колима, Герреро, Мичоакан, Синалоа и Тамаулипас. Только в двух штатах республики рекомендуется принимать минимальные необходимые меры предосторожности: Кампече и Юкатан.

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, Tampico, Ciudad Madero y Altamira tienen una mayor capacidad de la aplicación de la ley (Foto: REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Что касается Тамаулипаса, то они указали, что организованная преступная деятельность, такая как убийства, похищения людей, насильственные исчезновения и вымогательство, «распространена вдоль северной границы и Сьюдад-Виктории».

Наконец, они признали, что правоохранительный потенциал в Тампико, Сьюдад-Мадеро и Альтамире больше, что приводит к более низкому уровню преступной деятельности по сравнению с другими районами штата.

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