Двое из раненых погибли в результате несчастного случая с шивой в Сальгаре, Антьокия

За последние несколько часов двое из раненых погибли в результате аварии с чивой, которая перевернулась в овраге в Сальгаре, Антьокия. Мэрия муниципалитета направила послание солидарности семьям двух погибших людей.

«В этот момент потери мы присоединяемся к его семье и друзьям, чтобы вместе у них были необходимые силы, чтобы они могли противостоять этому процессу и двигаться вперед», - прокомментировал мэр Сальгара Карлос Лондоньо.

Важно помнить, что авария произошла 10 апреля, когда лестничный автобус упал в реку Баррозу при попытке пересечь мост, известный как Лос-Уран. В тот день власти сообщили о 33 раненых, одном пропавшем без вести и одном погибшем.

Из этих 33 человек власти заявили, что Нормандо Бетанкур и Арновио Руис Бетанкур умерли в эту среду, 13 апреля. Первой жертвой аварии был опознан Ансизар Бетанкур Рохас, производитель кофе по профессии.

Арновио Руис Бетанкур скончался из-за серьезности полученных травм, которые лечились в медицинском центре в Медельине. Несмотря на то, что они получили медицинскую помощь в больнице Сан-Висенте Фундасьон, они не смогли спасти ему жизнь. В то время как Нормандо Бетанкур был отцом члена совета Хуана Давида Бентанкура Энао и также был направлен в тот же медицинский центр.

Об аварии

Дорога, по которой ехал автобус, очевидно, направлялась в город Салгар, это грунтовая и узкая дорога. До сих пор причины, вызвавшие аварию, неизвестны, но, как видно на изображениях, выпущенных жителями, коза перекатилась на одну сторону дороги, потеряла заднюю подвеску и оказалась на притоке.

Хотя в овраге не было высокого уровня воды, в нем было сильное течение. Первоначально именно жители оказывали помощь жертвам аварии, и были задействованы системы оказания помощи, такие как пожарная бригада Сальгара, а также системы в близлежащих муниципалитетах Хардин, Конкордия, Андес и Сьюдад-Боливар. Различные учреждения по оказанию помощи продолжают проводить поисковые работы, поскольку один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Первые расследования, проведенные дорожными и транспортными органами, установили, что на транспортном средстве имеется техномеханика, обязательное страхование от дорожно-транспортных происшествий (SOAT) и страхование от третьих лиц; однако срок действия операционной карты истек.

Увеличение осадков в Антиокии

Авария в Сальгаре была не единственной, зарегистрированной в Антьокии из-за увеличения сезона дождей. В муниципалитете Абриаки произошла сход лавины, в результате которой 8 апреля погибли 13 человек, а один человек исчез. В тот же день Урамита сообщила о внезапном увеличении реки Сусио, что вызвало подрыв, вызвав обрушение 14 домов и несколько затопленных. В Аберрохале также были перемещения, и из-за риска обрушения пришлось эвакуировать два дома.

Органы по оказанию помощи и управлению рисками предупредили о прогнозируемом увеличении количества осадков в ближайшие дни Пасхи, которое уже затронуло несколько муниципалитетов, чтобы быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям.

Фактически, с 5 апреля 32 муниципалитета Антиокии объявили себя в общественном бедствии из-за дождей, которые поразили территории департамента. По данным Департамента управления рисками Антиокии (Дагран), среди них были Урамита, Амага, Монтебелло и Пуэрто-Беррио, которые пострадали от наводнений посевов, домов, штормов и проливных проспектов.

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