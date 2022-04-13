Двое детей и женщина погибли в аварии автобуса на шоссе Медельин - Чоко

Ранним утром 13 апреля произошла серьезная авария, в результате которой три человека погибли и более 10 получили ранения, некоторые из которых серьезно. Инцидент произошел недалеко от муниципалитета Кармен-де-Атрато в Чоко, где автобус был переведен в город Кибдо.

По данным властей, автобус отправился из Кокорны в Антьокии в столицу Чоко. Пассажиры, судя по всему, были более чем 20 родственниками. Рано утром автобус перевернулся, в результате чего некоторые из них получили серьезные ранения.

Дана Гонсалес, медицинский координатор больницы Сан-Роке-де-Кармен-де-Атрато, рассказала местным СМИ Publi Noticias, что на рассвете им позвонил житель Эль-Сейса, который сообщил об аварии. Они позвонили властям и отправились в этот район, чтобы отреагировать на чрезвычайную ситуацию.

Десять человек были переведены туда, 2 из которых были отправлены в Медельин и Боливар в Антьокии. Остальные восемь остаются со сложными ранами, требуют наложения швов, имеют кислород, прошли обследования и рентген.

Судя по всему, автомобиль, которым управлял один из родственников, имел механические неисправности, водитель потерял управление рулем и в итоге катался по оврагу, пока не оказался в притоке сектора. Спасение произошло между двумя часами утра и 5 часами.

По данным Административного департамента управления рисками Чоко, в результате аварии погибли три человека из Кокорны, Антьокия. Двое из них были несовершеннолетними. Местные СМИ сообщают, что им будет 5 и 10 лет, а взрослый будет учителем из Чоко.

Все они были членами одной семьи, которые переехали бы в Юто, чтобы провести пасхальный сезон, и, по словам мэра Кармен де Атрато, они бы арендовали фургон, чтобы передвигаться.

По данным газеты El Universal, власти выясняют, произошла ли авария в результате механических неисправностей, представленных транспортным средством. Они спрашивают, не пересаживались ли пассажиры в автобусе по пути. Поскольку они также оценивают гипотезу о микро мечте водителя.

Это был не единственный несчастный случай в департаменте Чоко. По данным радиостанции Blu, на дороге, ведущей из муниципалитетов Чокан Рисаральда в Конондо, в секторе Санта-Чечилия, был перевернут еще один автомобиль типа Виллис.

В результате инцидента один ребенок погиб и 10 получили ранения. Несовершеннолетний был жителем коренной общины полуострова, заповедника коренных народов Тахами в верхней части Андагеды, в муниципалитете Багадо. Другие раненые были направлены в больницу Санта-Чечилия.

Национальное агентство по безопасности дорожного движения (ANSV) сообщило о 356 авариях, в результате которых 58 человек погибли и 399 получили ранения. Важно отметить, что, несмотря на количество несчастных случаев по сравнению с цифрой 2021 года, можно сделать вывод, что они снизились на 11%, поскольку в прошлом году было зарегистрировано 399 инцидентов, в которых 70 человек погибли и 463 получили ранения.

В этой связи следует подчеркнуть, что наибольшее количество несчастных случаев сообщают департаменты: Валье-дель-Каука, Боливар и Сесар, по данным El Tiempo, подтверждением этого является то, что три региона покрывают 51,7% зарегистрированных аварий и что превышение скорости является очень распространенным явлением, что является наиболее распространенной причиной сообщения о дорожно-транспортных происшествиях в Колумбии.

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