«Пытки и незаконные убийства, совершенные правительственными войсками»: серьезные обвинения Госдепартамента США против Колумбии

Управление по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США выпустило ежегодный отчет о различных практиках в области прав человека в 2021 году, охватывающий большую долю стран, среди стран, изучаемых страной Соединенных Штатов, является Колумбия, в данном случае администрация Джо Байдена представил досье, в котором освещается различная динамика соблюдения прав человека в Колумбии, как со стороны властей, так и гражданских лиц, раскрывая тревожную панораму.

В этом докладе четко освещаются различные аспекты, которые также подчеркивают принадлежность государства к различным аспектам, поскольку в них указывается, что национальное правительство услышало различные призывы к вниманию, направленные на защиту прав человека, кроме того, в нем освещаются политические участие различных секторов, которые можно рассматривать как оппозицию в стране, с другой стороны, что касается панорамы общественных лидеров, участие подразделения защиты также считается защитой их жизни в условиях воюющей страны.

В этом досье говорится о том, что национальное правительство восприимчиво реагирует на вмешательство международных организаций в нарушение прав человека, а также введение правительственных санкций в отношении коррупционных процедур, которые могут повлиять на нормальное развитие колумбийской политики. Он также подверг критике дело Министерства ИКТ, касающееся потери денег, предназначенных для подключения населенных пунктов.

Тем временем мы приветствовали управление временными разрешениями для венесуэльских мигрантов, которые по состоянию на август 2021 года составляли около 1,7 миллиона человек. В дополнение к государственным льготам, которые им выгодны, подчеркивается система временной защиты, которая продлевается до 10 лет.

В документе Госдепартамента Силам безопасности указывалось на различные ситуации, незаконные в их действиях, в свою очередь, они подчеркнули нарушение прав населения вооруженными группами, которые прибегают к вербовке и другой динамике войны, столкнувшись с этим было заявлено: К числу важных вопросов прав относятся заслуживающие доверия сообщения о незаконных или произвольных убийствах, пытках и произвольных задержаниях государственными силами безопасности и вооруженными группами, изнасилованиях и надругательствах над женщинами и детьми».

В контексте общенациональной забастовки в прошлом году были очевидны жалобы на власти, хотя национальное правительство уделяло приоритетное внимание некоторым делам, многие из которых не приобрели должного значения, по этому вопросу было подчеркнуто: «Военнослужащие и полицейские, обвиняемые в применении пыток, как правило, рассматриваются в гражданских судах, а не в военных судах. Неправительственные организации, в том числе Human Rights Watch, сообщили, что протестующие подвергались сексуальным избиениям и насилию со стороны полиции во время национальных протестов с апреля по июнь».

Среди арестов, связанных с властями во время гражданских демонстраций, многие из них были признаны произвольными различными правозащитными организациями, в этой связи его заверили: «Другие НПО представили более высокие оценки произвольных арестов, сообщив о более чем 2000 случаях арестов, произвольных, незаконных задержания или незаконного лишения свободы, совершенные в контексте национальных протестов».

Вопрос о ложных срабатываниях также набирал обороты, что на прошлой неделе также стало главным героем дела, в котором армия якобы казнила нескольких гражданских лиц в Путумайо. В этом случае в докладе освещались полученные утверждения и упоминалось о бомбардировке в марте прошлого года, в результате которой было убито несколько несовершеннолетних, в досье говорится: «Армия обвинялась в некоторых убийствах, некоторые из которых, по словам военных чиновников, были «военными ошибками». В других случаях военные заявили, что, по их мнению, человек воюет от имени вооруженной группы, а члены общины заявили, что жертва не является комбатантом. 2 марта армия разбомбила место диссидентов FARC в Гуавиаре и сообщила о гибели 13 диссидентов FARC».

В свою очередь, НПО, пресса и гражданское население указывали государству на различные угрозы или преследования во время сезона протестов, в свою очередь, была подчеркнута рекламная сила, которую национальное правительство использовало для освещения в средствах массовой информации, отметив, что «НПО и журналисты осудили увеличение преследования и угрозы со стороны государственных должностных лиц, включая сотрудников полиции, во время освещения протестов по всей стране. Насилие и домогательства, а также криминализация диффамации препятствуют свободе прессы, и правительство часто оказывало влияние на прессу, отчасти благодаря своим крупным рекламным бюджетам».

В этом отчете также подчеркивается вмешательство гражданских лиц в их интернет-соединение, поскольку во многих случаях сообщалось о наличии сетевых ингибиторов, ограничивающих полный доступ к некоторым сетям связи. В то же время возникают вопросы об эскалации насилия в отношении общественных лидеров и коренного населения, которые пострадали от преступности в последние месяцы.

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