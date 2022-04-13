Томате Барраза и его дочь Гаэла занимаются социальной работой, а певец тронут: «Извините, я не всем помогаю»

«Томате» Барраза и ее дочь Гаэла Барраса были в эту среду, 13 марта в программе En Boca de Todos Представьте последовательность «Te compro todito», где оба вышли на улицы, чтобы финансово помочь малообеспеченным людям, которые работают, продавая конфеты или какой-либо продукт.

Певица и победительница конкурса Мисс Перу Ла Пре 2022 были в районе Сан-Мигель и раздавали немного денег, черпающих слезы в тех, кто получал выгоду. Как видно из видео, молодая модель дала немного своих чаевых в рамках пожертвования.

Это, несомненно, тронуло другого радиовещателя, и он, не колеблясь, поблагодарил постановку программы за то, что он призвал его участвовать в этом эпизоде и особенно с дочерью.

«Мы хотим поблагодарить вас (En Boca de Todos). Мы, безусловно, инструмент для общения с людьми, которые действительно в этом нуждаются. Я благодарю продюсирование программы за то, что позвонили нам», - сказал Карлос Барраса очень тронут, увидев резюме своей социальной работы.

Она также выделила компанию 14-летнего подростка и пожалела, что не может помочь большему количеству людей. «Я, мой отец и дед учили меня, что милостыня освобождает нас от греха. Я горжусь тем качеством, которое Гаэла должна сопровождать меня в этих делах. Мне жаль, что я не могу помочь всем».

Со своей стороны, Гаэла Барраса поблагодарила своих родителей Карлоса Баррасу и Дануску Сапату за то, что они позволили ей участвовать в этой социальной работе и за возможности, которые они дают ей учиться, и за ее личные вкусы. Он даже похвалил отца за большое чувство помощи, которое у него есть.

«Поблагодарить жизнь и моих родителей за все возможности, которые они дают мне учиться и быть здесь, чтобы я мог помогать другим, у кого нет таких же ресурсов, как у других. Спасибо моему отцу, потому что он очень воин и за все, чему он меня научил. У него очень приятное сердце», — сказала она.

Гаэла Барраса и Томате Барраза выполняют социальную работу. ВИДЕО: Америка ТВ

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