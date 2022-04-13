Толима борется в эту среду за пребывание в Кубке Либертадорес

CALI - COLOMBIA, 07-03-2022: Juan Fernando Caicedo del Tolima celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 entre Cortuluá y Deportes Tolima jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Juan Fernando Caicedo of Tolima celebrates after scoring the second goal of his team during a match for the date 10 as part of BetPlay DIMAYOR League I 2022 between Cortulua and Deportes Tolima played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Independiente del Valle будет стремиться к тому, чтобы в эту среду, 13 апреля, лидировать в группе D Кубка Либертадорес за счет Депортеса Толимы, которого будет стимулировать победа после недавнего домашнего поражения от Атлетико Минейро из Бразилии.

В первом раунде группы D эквадорская команда выиграла со счетом 0:2 на выезде из бразильской Америки Минейро, которая вышла в групповой этап после того, как выбила из Парагвая и Барселоны из Эквадора в предыстории континентального турнира.

Между тем, Толима уступил 1-3 дома в своем дебюте против «Атлетико Минейро», поэтому они выйдут со срочным восстановлением, поскольку второе поражение поставит под угрозу их стремления выйти в раунд 16.

Со своей стороны, в местном турнире Independiente del Valle проводит нерегулярную кампанию, набрав 11 очков, что на 8 меньше, чем у лидера Барселоны, и в последний день они без голов сыграли вничью с одним из последних в таблице турнирной таблицы - Гуаякилем Сити.

Команда имеет тот же состав, который выиграл прошлогодний титул в Эквадоре под техническим руководством португальца Ренато Пайвы, но все же не смог достичь футбольной гармонии, хотя и имел благоприятный дебют в нынешнем Либертадоресе.

Помимо футбольного дисбаланса сборной Эквадора, существует запрет на ведущего тренера Пайву в Либертадоресе, поскольку он не соблюдал нормативное положение Южноамериканской конфедерации футбола (Конмебол) для европейских тренеров, которые продолжают лидировать в Южной Америке.

Команда Valle возьмет в руки аргентинские подкрепления, такие как защитники Ричард Шунке, Матео Карабахаль; полузащитники Кристиан Пеллерано, Лоренцо Фаравелли, Николас Превитали и бомбардир команды 2021 года Джонатан Бауман.

Теперь в случае с Депортесом Толимой, который занимает второе место в турнирной таблице BetPlay League с 32 очками, что на одно меньше, чем у Atlético Nacional. В недавний день колумбийского турнира команда тренера Эрнана Торреса победила Агиласа Дорадаса со счетом 3:0, со счетом Майкла Ранжела и двумя голами Андреса Фелипе Ибаргена.

Среди иностранных деятелей, которые завтра могут сыграть за «Толиму», вратарь Эквадора Александр Домингес, перуанец Разиэль Гарсия и чилиец Родриго Уренья, а также натурализованный парагвайский нападающий Густаво Рамирес.

В то время как Индепендьенте дель Валье в восьмой раз участвует в Либертадорес, финал в 2016 году уступил колумбийскому Атлетико Насьональ, Толима делает это в девятый раз с полуфиналом в 1982 году. Матч состоится завтра, в среду, на стадионе Banco Guayaquil, принадлежащем Independiente del Valle, при арбитраже перуанца Кевина Ортеги.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: