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среда 13 апрель 2022
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Россия

Так продвигается План исхода по всей стране

Большинство дорожных коридоров на территории будут постоянно контролироваться властями во время курортного сезона, который начнется в эту среду.

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

Колумбийцы готовятся к одному из самых важных праздничных мостов года, поскольку Страстная неделя - это время религиозных ретритов и, также, время для обмена с семьей, в таком порядке идей власти имеют все возможности для так называемого «плана исхода», который направлен на обеспечение безопасности и обеспечить спокойствие колумбийцев, покидая свои города по туристическим и семейным направлениям.

Хотя ожидается, что люди будут путешествовать из центра страны в другие департаменты Андского и Тихоокеанского регионов, побережье Атлантического океана и оринокия также готовят свои контрольные устройства. По данным газеты El Tiempo, до 6 часов утра на разных дорогах страны было мобилизовано около 4 639 915 транспортных средств, в дополнение к этому эта цифра представляет собой увеличение на 12% по сравнению с началом праздничного отпуска в прошлом году.

Устройство в этом департаменте будет внедрять около 400 военнослужащих, которые будут работать как над планом исхода, так и над планом возвращения, с непрерывной круглосуточной работой на основных дорогах региона, выделяя входы и выезды из его столицы, поскольку Медельин концентрирует большое количество путешественников, которые По данным Blu Radio, будет стремиться выехать в центр страны, Карибские острова Колумбии и восточную Антиокию с почти миллионом путешественников.

Со своей стороны, Департамент полиции Атлантики присоединяется к кампании «Будьте увлечены жизнью», в рамках которой более 300 военнослужащих в форме будут готовиться исключительно к удовлетворению потребностей путешественников во время этой Страстной недели, подчеркивая их присутствие в туристических достопримечательностях, традиционных кварталах и религиозных центры паломничества, места, где могут присутствовать граждане. В этом случае, принимая во внимание Барранкилью в качестве главной оси; контрольно-пропускные пункты выделяются на Авенида Ла Кордиалидад, через 40, Эль-Гран-Малекон и 30-ю улицу в направлении моста Пумарехо.

Хотя граждане, следующие транзитом из центра страны на запад страны, столкнутся с различными ограничениями на дороге, ведущей из Боготы в Ибаге, условия, установленные властями, показывают, что по этому дорожному коридору будет путешествовать около 400 000 транспортных средств. В Боготе имеется 1000 полицейских, которые будут находиться на 30 контрольно-пропускных пунктах как на выездах, так и на въездах из столицы. Кроме того, будут доступны транспортные терминалы, которые, как ожидается, будут отправлять около 640 000 пассажиров в различные пункты назначения страны.

С другой стороны, в этом тихоокеанском департаменте будет около 5000 человек из полиции и 3000 из армии, которые будут охранять безопасность этого населения, которых будут сопровождать 55 дорожных офицеров и 93 дорожных регулятора, чтобы сопровождать водителей и призывать к хорошему поведению на дорогах. В частности, в городе Кали контрольно-пропускные пункты будут установлены на шести выездах из города, отдавая приоритет коридорам в соседние муниципалитеты, такие как Пальмира, Джамунди, Юмбо, а также к порту Буэнавентура.

Со своей стороны, как в Сантандересе, так и в Кофейном регионе будет развернута полиция, которая сосредоточится на транспортных терминалах благодаря динамике, которая призывает к хорошему сосуществованию и адаптации граждан к этим туристическим контекстам, поскольку кампания «Будьте увлечены жизнью» была распространена на всю страну и направлена на уделение приоритетного внимания аспектам флоры, фауны и хорошего поведения на дорогах со стороны граждан.

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