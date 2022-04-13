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Россия

Так Анджела Агилар ответила тем, кто назвал ее «грубой» за то, что она не поблагодарила старшего взрослого

Певица призналась, каковы будут планы на ее музыку в будущем

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

Пробыв в эпицентре урагана в течение нескольких дней из-за утечки нескольких фотографий со своим партнером Гасси Лау, известная мексиканско-американская певица Анхела Агилар снова появилась перед камерой, где она представила свою версию событий, касающихся еще одного из ее последних полемика.

Ну, в марте прошлого года пользователи сети набросились на несовершеннолетнюю династию Агилар за видео, в котором она якобы проигнорировала пожилого гражданина, который открыл ей дверь. Столкнувшись с этой ситуацией, несколько пользователей высказали свое мнение с несколькими негативными комментариями в адрес знаменитого.

«Спасибо, когда кто-то открывает дверь, и если это пожилой человек с большей причиной, жаль, что они не учатся этому в школе», «Хотелось бы, чтобы вы знали слово спасибо», «это кажется восьмым чудом света», «деньги не дают образования», «они надеются, если папа то же самое», «они скажут: «мы этого не видели, мы спешили и так далее, но очень примечательно, что у них нет образования», - написали они.

Именно тогда артистка прокомментировала интервью на YouTube-канале под названием Cheleando con las estrellas s свою версию ситуации, уже упомянутой выше.

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)
La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Анхела сообщила, что человек, который появился на видео, является знакомым детства и даже сотрудником семьи, поскольку он является водителем «Агиларс».

«Хочешь знать, кто этот старик? Я знаю этого старика с двух лет, его зовут Тито, он всю жизнь был водителем семьи Агилар», - сказал он.

Поэтому она подтвердила, что это был поступок, вырванный из контекста, и предположила, что это было учение для нее в жизни: «Я также научилась не делать хороших вещей, которые кажутся плохими, то есть у меня действительно есть миллион подробностей об этом человеке, потому что он заботился обо мне всю мою жизнь, и благодаря ему я возвращаюсь домой в целости и сохранности каждую ночь и благодаря ему он действительно помог мне во многих вещах», - добавил молодой певец.

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)
La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

Кроме того, он уточнил тему о том, что жил в одном из паленков своего тура, где он перенес небольшой инцидент, поскольку его юбка отвалилась, когда он вышел на сцену.

«Мой инженер наступил мне на юбку, когда я поднимался на сцену, когда я наступил на юбку, с меня снялась юбка и я надела джинсы вниз», поэтому он заверил, что это был просто несчастный случай, однако, он намекнул на то, что СМИ говорили только о плохом, а не о том, что этот день был его первым паленке в Леоне Гуанахуато.

Наконец, после того, как ее спросили о своей профессиональной карьере, Анджела поделилась своим видением себя в будущем, отметив, что хотела бы взять свою музыку в разные страны.

В туре под названием «Mexicana Enamorada» солистка потерпела неудачу, когда начала со своей песни на одном из своих концертов, так как вышла на сцену без юбки.

«Думаю, я хотел бы отправиться в тур по Европе вместе с jaripeo. Я думаю, что люди мира должны знать больше о красоте Мексики, я думаю, что иногда есть неправильное толкование того, что такое Мексика, я думаю, что харипео вне нас как артистов, и это не то, как лошади, группа, charrería, быки, то есть все, что намного больше», - он признался.

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