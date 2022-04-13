Они обнаружили три сожженных и брошенных тела на участке шоссе Чьяпас

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

12 апреля сотрудники генерального прокурора штата (FGE) штата Чьяпас обнаружили три тела, сожженные и брошенные на участке шоссе в муниципалитете Арриага.

В результате этого орган сообщил, что был открыт комплект для расследования преступления квалифицированного убийства, совершенного в отношении неопознанных жертв.

По данным местных СМИ, тела были сбиты на мель на 8 метров вниз по асфальтовой ленте. Однако они отрицали, что кто-либо из трех погибших имел сообщения о пропавших без вести лицах.

После получения сообщения об этом находке сотрудники специализированных полицейских и экспертных служб прибыли на место происшествия на 33+100 километре на шоссе Арриага-Туксла, чтобы оцепить его и найти указатели для выяснения фактов.

Тем временем тела были переданы в Службу судебно-медицинской экспертизы (Семефо) для проведения вскрытия закона и извлечения образцов для идентификации генетических профилей.

los cadáveres se encontraban varados a 8 metros hacia abajo de la cinta asfáltica. (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

12 апреля президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) предположил, что во время своей администрации количество убийств сократилось на 3,5%. Несмотря на это, он признал, что «для умиротворения страны может потребоваться больше времени».

Это связано с тем, что его администрация превысила цифру в 100 тысяч убийств в середине периода правления, который превышает срок полномочий Энрике Пенья Ньето (2012-2018 гг.) и Фелипе Кальдерона (2006-2012 гг.). Однако тенденция к умышленным убийствам несколько снизилась.

В этом контексте на шесть организаций приходится 50% мелких преднамеренных убийств за первые два месяца 2022 года: Мичоакан, Гуанахуато, Нижняя Калифорния, штат Мехико, Халиско и Чиуауа; организации, в которых были свидетелями жестоких массовых убийств.

Однако демаркации, не включенные в перечень, также зафиксировали демонстрации в поддержку кризиса в области безопасности, такие как Герреро, где находились пять тел найдено. между обезглавленным в сидениях и багажнике такси в Джучитане.

Vivienda donde ocurrió el asesinato de una familia en Tultepec (Foto: Twitter@EdomexRed)

Отвечая на этот сценарий, Лопес Обрадор заявил, что 75% преднамеренных убийств, зарегистрированных в стране, связаны с организованной преступностью, в качестве основных расследований убийства семьи из восьми человек (четырех несовершеннолетних) в Тултепеке, Эдомекс.

Эксперты, которые обрабатывали место преступления, обнаружили на месте преступления более 30 гильз от пуль и пакет с капсулами, содержащими предполагаемый кокаин. Одна из погибших сумела пережить нападение и была доставлена в больницу Висенте Вильяда, где, как сообщается, она находилась в деликатном состоянии. Однако спустя мгновения было объявлено о его смерти.

Во время прибытия в колонию Ла-Каньяда мексиканские власти обнаружили семь трупов с выстрелом де грация.

Управление генерального прокурора (FGJ) штата Мехико сосредоточило свои расследования на отце семьи, как Джонатан Улисес, поскольку подозревают, что четверо мужчин, прибывших на двух мотоциклах к семейному дома шли за ним, чтобы взыскать долг за наркоторговлю.

Расследование, проведенное после этой бойни, показало, что 22-летний Джонатан входил в группу нарконудистов, действующих в этом районе.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







