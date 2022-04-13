«Год моего выпуска»: Ребел Уилсон в качестве чирлидера возвращается в школу через 20 лет

«Год моего выпускного» («Выпускной год»), новый фильм Ребела Уилсона, который выйдет на Netflix 13 мая. (Netflix)

13 мая на Netflix выйдет фильм «Год моего выпускного» (выпускной) с австралийской актрисой Ребел Уилсон («Идеальный ритм») в главной роли, режиссером которого станет Алекс Хардкасл (Грейс и Фрэнки). Фильм начинается в 2002 году и рассказывает историю Стефани Конуэй (Уилсон), подростка, который входит в группу чирлидинга её школы, капитаном которой она является. Девушка - классическая популярная девушка: она пользуется всеобщим уважением, она встречается с симпатичным мальчиком, который играет в футбольной команде, и, кажется, все налаживается и работает хорошо. Но в ее жизни произойдет нечто трагическое: посреди акробатики, где они образуют человеческую пирамиду, молодая женщина падает на пол, никого не держа ее, и остается в коме.

Хотя ей удается остаться в живых, молодое обещание старшей школы остается подключенным к машинам в почти вегетативном состоянии, пока через 20 лет она не проснется. Отнюдь не такой образ 17-летнего подростка, молодая женщина в 2022 году стала 37-летней женщиной. Но как она может взять на себя эту новую взрослую роль, если ее последнее воспоминание - о том, что она подросток?

Это предложение «Года моего выпускного»: возвращение этой женщины в школьные дни, которая преследует идею закончить выпускной год и пойти на выпускной, чтобы вернуть корону королевы выпускного бала. Забавные ситуации будут происходить одна за другой, когда Стеф осознает все изменения, которые произошли за годы, когда она была в коме. Например, он удивляется, когда обнаруживает, что уже существует 9 версий фильма «Форсаж», а когда находит обложку журнала с Леди Гагой, он ошибается с Мадонной.

Возвращение в школу, которую Стефани училась в начале 2000 года, станет входом в новый мир для молодых людей. С помощью новых способов связи и различных правил сосуществования фильм пытается показать, что прошедшее время не всегда лучше, а наоборот. Таким образом, эта девушка попытается адаптироваться к этому новому порядку, а тем временем она попытается найти себя. Комедия, которой можно насладиться и хорошо провести время, которая соединит нас с классическими фильмами девяностых годов.

Сопровождение Уилсона, классической актрисы комедий девяностых годов, Алисии Сильверстоун в главных ролях в фильмах «Без понятия» («Бестолковые»), Джастина Хартли (Это мы), Зои Чао (Афтерпати, Любовь), Криса Парнелла (Бруклин 9-9), Джереми Рэя Тейлора (IT) ), Ангури Райс, которая играет Стефани в подростковом возрасте (Человек-паук: Нет пути домой), и Мэри Холланд (Самый счастливый сезон).

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