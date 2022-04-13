AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
среда 13 апрель 2022
більше новинбольше новостей
Россия

«Год моего выпуска»: Ребел Уилсон в качестве чирлидера возвращается в школу через 20 лет

Актриса «Мастеров обмана» прибывает на Netflix с фильмом, рассказывающим о жизни популярной девушки, которая, пробыв в коме два десятилетия, возвращается в свою школу

Newsroom Infobae

13 апрель 2022
«Год моего выпускного» («Выпускной год»), новый фильм Ребела Уилсона, который выйдет на Netflix 13 мая. (Netflix)

13 мая на Netflix выйдет фильм «Год моего выпускного» (выпускной) с австралийской актрисой Ребел УилсонИдеальный ритм») в главной роли, режиссером которого станет Алекс Хардкасл (Грейс и Фрэнки). Фильм начинается в 2002 году и рассказывает историю Стефани Конуэй (Уилсон), подростка, который входит в группу чирлидинга её школы, капитаном которой она является. Девушка - классическая популярная девушка: она пользуется всеобщим уважением, она встречается с симпатичным мальчиком, который играет в футбольной команде, и, кажется, все налаживается и работает хорошо. Но в ее жизни произойдет нечто трагическое: посреди акробатики, где они образуют человеческую пирамиду, молодая женщина падает на пол, никого не держа ее, и остается в коме.

[Другие сериалы и фильмы, которые мы рекомендуем в разделе «Что я могу посмотреть»]

Хотя ей удается остаться в живых, молодое обещание старшей школы остается подключенным к машинам в почти вегетативном состоянии, пока через 20 лет она не проснется. Отнюдь не такой образ 17-летнего подростка, молодая женщина в 2022 году стала 37-летней женщиной. Но как она может взять на себя эту новую взрослую роль, если ее последнее воспоминание - о том, что она подросток?

Это предложение «Года моего выпускного»: возвращение этой женщины в школьные дни, которая преследует идею закончить выпускной год и пойти на выпускной, чтобы вернуть корону королевы выпускного бала. Забавные ситуации будут происходить одна за другой, когда Стеф осознает все изменения, которые произошли за годы, когда она была в коме. Например, он удивляется, когда обнаруживает, что уже существует 9 версий фильма «Форсаж», а когда находит обложку журнала с Леди Гагой, он ошибается с Мадонной.

Возвращение в школу, которую Стефани училась в начале 2000 года, станет входом в новый мир для молодых людей. С помощью новых способов связи и различных правил сосуществования фильм пытается показать, что прошедшее время не всегда лучше, а наоборот. Таким образом, эта девушка попытается адаптироваться к этому новому порядку, а тем временем она попытается найти себя. Комедия, которой можно насладиться и хорошо провести время, которая соединит нас с классическими фильмами девяностых годов.

Сопровождение Уилсона, классической актрисы комедий девяностых годов, Алисии Сильверстоун в главных ролях в фильмах «Без понятия» («Бестолковые»), Джастина Хартли (Это мы), Зои Чао (Афтерпати, Любовь), Криса Парнелла (Бруклин 9-9), Джереми Рэя Тейлора (IT) ), Ангури Райс, которая играет Стефани в подростковом возрасте (Человек-паук: Нет пути домой), и Мэри Холланд (Самый счастливый сезон).

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Тайна Мэрилин Монро: невыпущенные фильмы: документальный фильм, который длится последние недели звезда Голливуда
Роб Лоу и его сын Джон: с поразительным сходством выпускают новый сериал на Netflix
Смотрите трейлер сериала «Иози: раскаявшийся шпион» о спецслужбах и антисемитском терроризме

новости без цензуры