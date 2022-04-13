Соединенные Штаты заверили, что российский режим усилил свой агрессивный и репрессивный характер

U.S. State Department spokesperson Ned Price speaks during a news conference in Washington, U.S. March 10, 2022. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты заверили, что Москва усилила свой агрессивный характер за пределами своих границ и репрессивный характер внутри них в рамках административного ареста лидера российской оппозиции Владимира Кара-Мурзы, арестованного в понедельник за неповиновение властям полиции.

«Это не действия правительства, которое уверено в себе. Это действия правительства, режима, который в корне небезопасен», — заявил на пресс-конференции представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Таким образом, он отметил, что российский режим «не желает позволять своему народу делать то, что имеет право каждый народ повсюду: выражать свой протест, мирно маршировать, создавать ассоциации, делать свой голос и свободу воли услышанными».

Прайс повторил, что они призвали Россию «прекратить злоупотреблять репрессивными законами против собственных граждан, ненасильственных протестующих или мирных протестующих», которые не делают ничего, кроме как мирно отстаивают свои права.

«Российский народ, и это ключевой момент, как и люди во всем мире, имеет право свободно говорить, создавать мирные ассоциации, пользоваться свободой выражения мнений и быть услышанными в ходе свободных и справедливых выборов», — заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента также напомнил об аресте российского оппонента Алексея Навального, а также о тысячах людей, которые вышли на улицы в знак протеста против его ареста или протестов против войны в Украине.

El opositor ruso Alexei Navalny REUTERS

Тем временем президент США Джо Байден обвинил своего российского коллегу Владимира Путина во вторник в совершении «геноцида» на Украине, впервые он использовал это слово для описания ситуации в стране, захваченной Москвой.

«Да, я назвал это геноцидом», - сказал Байден журналистам, которые ездили с ним в Айову, спустя несколько часов после того, как он использовал этот термин речь, посвященную борьбе с инфляцией.

«Становится все более очевидным, что Путин просто пытается стереть саму идею быть украинцем», — заявил американский лидер.

Байден пояснил, что последнее слово в отношении России будет принадлежать судам при определении того, являются ли действия в бывшей советской республике, которые включают доказательства зверств, совершенных против гражданских лиц, геноцидом.

«Пусть адвокаты решают, квалифицируется это как таковое или нет, но мне кажется, что это так», - сказал он. «Доказательства накапливаются».

«Появляется больше доказательств (...) ужасных поступков, которые россияне совершили в Украине». И «давайте узнаем» все больше и больше «о разрушениях».

(С информацией от Europa Press)

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