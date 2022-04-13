Планы Ботанического сада Боготы на эту Страстную неделю

Во время Страстной недели тысячи жителей города Богота решают покинуть город; однако точно так же многие национальные туристы прибывают в столицу страны, а те, кто остается в городе, также ищут планы повеселиться. С этой целью Ботанический сад Боготы объявил, что в эти дни отдыха он предложит своим посетителям возможность познакомиться с природой в районе Тропикарио.

На 14, 15, 16 и 17 апреля Ботанический сад подготовил мероприятия, которые гарантируют всем желающим впечатления, полные пейзажей, цветов, звуков и ароматов, для физического и эмоционального восстановления связи с природой. Например, для иностранных туристов, которые не говорят на испанском языке, есть экскурсии по сайту на английском языке, места для медитации и посещение сада, посвященного колумбийской флоре.

Тропикарио в Боготе содержит и воспроизводит флору различных экосистем Колумбии. Это пространство площадью 2600 квадратных метров, построенное в форме купола, из стекла и различной высоты; для столицы это одна из самых впечатляющих инфраструктур, которые можно посетить в городе.

Для желающих ботанический сад Боготы будет работать с этого Страстного четверга до воскресенья, 17 апреля, с 9:00 до 17:00. Стоимость билетов для местных посетителей составляет 5000 долларов для людей старше 5 лет, а для лиц младше 5 и старше 62 лет вход бесплатный. Кроме того, вход в Tropicario имеет дополнительную стоимость в 5000 песо.

В то время как для иностранных посетителей вход в Ботанический сад стоит 5000 долларов, а вход в Тропикарио - 10 000 долларов. Следует отметить, что в Tropicario группы до 20 человек допускаются в каждом туре, поэтому количество билетов зависит от наличия и спроса.

Тур по Тропикарио включает в себя знакомство с дикой природой гор страны, путешествие от суперпарамо, экосистемы, где рождаются реки, протекающие по территории, до тропических лесов, одного из самых биоразнообразных мест в мире. Точно так же это способ немного узнать о биоразнообразии основных рек страны, Каука и Магдалена, пока не доберетесь до Альта-Гуахира.

Foto: Jardín Botánico de Bogotá

Следует отметить, что в конце марта Тропикарио Ботанического сада Боготы был отмечен «особым упоминанием» в версии Архитектурной биеннале 2022 года, состоявшейся в Санта-Крус (Боливия). Место проведения получило это важное упоминание, потому что жюри, квалифицировавшее мероприятие, сочло это место окном для знаний и вдохновением для научных и образовательных инициатив, способствующих присвоению экологических богатств Колумбии.

Благодаря этому признанию Ботанический сад получил пять международных наград и 3 номинации в различных категориях и конкурсах по всему миру. В связи с этим директор Ботанического сада Марта Лилиана Пердомо сказала, что «это упоминание побуждает нас продолжать работу по созданию более сознательного и ответственного экологического гражданства».

Кроме того, в течение месяца жители и туристы города Богота также смогут насладиться другими мероприятиями, которые являются частью культурной программы этого места, включая беседы, семинары и встречи с природой. Например, в пятницу 22, субботу 23 и воскресенье 24 апреля состоится встреча по иллюстрации с программированием, подходящим для всех возрастов.

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