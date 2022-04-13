Оппозиция попросила допросить премьер-министра Перу о комендантском часе в Лиме

Оппозиционные законодатели представили во вторник ходатайства об интерпелляции премьер-министра Перу Анибала Торреса и министра внутренних дел Альфонсо Чаварри, которые будут допрошены отдельно в связи с решением правительства ввести комендантский час в Лиме и Кальяо 5 апреля на фоне кризиса, политических и социальных последствий. влияющие на страну, сообщают местные СМИ.

Либеральный законодатель Флор Пабло подал ходатайство о том, чтобы оспорить Торреса, подписав конгрессменов от Народного действия, Фуэрса народного, Хунтоса Пор Перу, Сомоса Перу, Avanza Pais, Народного обновления и Партии Морадо, сообщает RPP Noticias.

Пабло отметил, что Торресу предлагается ответить по причинам, которые привели к приказу об обязательной социальной иммобилизации и действиях правительства во время социальных протестов.

«Мы не хотим отказываться от такого решения, потому что лишение свободы более 9 миллионов граждан является абсолютно серьезным фактом, поскольку оно ограничивает свободы и права», - заявила конгрессмен в заявлениях, цитируемых РПП.

Он добавил, что премьер-министра также просят ответить на расследования гибели граждан «в результате социальных потрясений» и травм, полученных во время событий.

La legisladora liberal Flor Pablo

Пабло сказал, что надеется, что дебаты по этому предложению состоятся во время пленарного заседания, которое будет созвано после следующей недели представительства законодателей.

Во вторник левый парламентарий Сигрид Базан также подала ходатайство об отводе министра Чаварри за действия полиции во время протестов по поводу остановки транспорта в стране и комендантского часа, который был введен в Лиме и Кальяо, сообщает газета La República.

Базан и подписавшие предложение конгрессмены заверили, что Министерство внутренних дел не выполнило свою задачу по обеспечению общественного спокойствия и порядка, поскольку в стране прошли демонстрации, которые привели к грабежам и нападениям на общественные и частные помещения.

Правительство Перу подверглось резкой критике на прошлой неделе, когда оно объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Лиме и Кальяо в ответ на национальную забастовку перевозчиков из-за повышения цен на топливо.

В течение этого дня тысячи граждан вышли на улицы столицы и оспорили меру, которая первоначально должна была быть продлена на 22 часа, но Кастильо отменил ее раньше, давая объяснения Конгрессу.

В понедельник оппозиционный конгрессмен Патрисия Чиринос также подала конституционную жалобу на президента Перу Педро Кастильо, которого она обвинила в «нападении на свободу миллионов» граждан, объявив комендантский час в ответ на отключение перевозчиков.

(С информацией из EFE)

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