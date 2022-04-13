Удар по лицу, который Фрэнк Фабра получил в середине матча Кубка Либертадорес

Soccer Football - Copa Libertadores - Group E - Boca Juniors v Always Ready - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 12, 2022. Boca Juniors' Frank Fabra in action with Always Ready's Marc Enoumba REUTERS/Agustin Marcarian

«Бока Хуниорс» обыграла Always Ready со счетом 2:0 на втором свидании в группе E Кубка Либертадорес. «Ксенизе» победила с двумя голами от Дарио Бенедетто, и эти три очка жизненно важны для команды Себастьяна Баттальи, которая проиграла в дебюте Депортиво Кали. Однако в матче жесткие записи боливийцев были главными героями, даже сильно нападая на Фрэнка Фабру по лицу.

В конце первого тайма в результате сильного удара Родриго Рамальо в лице правого защитника Колумбии разразилась ожесточенная битва. Уругвайский судья Густаво Техера исключил боливийского футболиста за агрессивное поведение, в то время как он увещевал Гастона Авилу и Дарио Бенедетто за борьбу с соперниками.

С самого начала матч был очень спорным и противоречивым. Боливийский актерский состав провел жесткую игру, и настроение поднялось в Ла Бомбонере. Было много сплит-игр с сильной ногой. Трение было постоянным.

Но поединок был испытан с большой интенсивностью и за пределами корта, так как приглашенный тренер Эдуардо Вильегас также увидел красную в начале дополнения за протест лайнсмена, а судья посчитал, что это было неуважительно к его помощнику.

Бока Хуниорс лидировал, но нашел команду сильной в физическом плане. Цель Пипы Бенедетто дала местному спокойствию, который затем стремился расширить разницу и имел несовершеннолетнего Эксекьеля Зебальоса в качестве одной из своих фигур, поскольку он создавал опасность своей мобильностью в нападении и фактически оказывал помощь танто ксенейзе.

Во втором тайме у «Бока Хуниорс», когда одного человека было слишком много, было больше мест, чтобы забить то же самое, а другой, который хорошо выступил, был Эдуардо Сальвио, который стремится восстановить игру, которую он имел по прибытии в клуб в 2019 году. После серьезной травмы - разрыва передней крестообразной связки - в марте 2021 года он вернулся через восемь месяцев.

После поражения в первом матче против Депортиво Кали команде во главе с Себастьяном Батталья нужна была победа, чтобы обосноваться в этой зоне, даже с тех пор, как ее соперник во вторник победил «Коринтианс» дома в первый день. Бразильцы и колумбийцы встретятся в эту среду, 13 апреля, в 19:00 в Сан-Паулу.

С этим триумфом «Бока Хуниорс» достигла линии Always Ready и Deportivo Cali, пока все трое с одинаковым счетом. Следующий матч для тех, кто возглавляет Батталья, состоится во вторник, 26 апреля, против «Коринтианс» в Бразилии.

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