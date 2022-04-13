«Кардашцы»: что известно о возвращении светской львицы в реалити-шоу Star+?

Это официальный трейлер фильма «Кардашцы» с откровенными признаниями членов семьи. (Хулу/Стар Плюс)

Окончание «Идти в ногу с кардашцами» открыло новую эру для семьи Кардашьян/Дженнер. Под названием The Kardashians знаменитости Ким, Кортни, Хлоя, Кендалл, Кайли и Крис отмечают свое возвращение в телевидение впервые в эксклюзивном формате потокового сервиса. Американская платформа Hulu будет вести это новое реалити-шоу, а в Латинской Америке эпизоды можно будет посмотреть через Star+.

В июне 2021 года маленький экран попрощался с семейным кланом, но вскоре было объявлено, что почти все участники оригинальной программы вернутся, чтобы продолжить рассказывать подробности своей личной и профессиональной жизни. Однако известно, что всего за несколько месяцев в жизни этих влиятельных лиц и предпринимателей многое изменилось.

Драма Ким, Пит и Канье и многое другое, чем мы увидим в The Kardashians

Ким Кардашьян подала на развод с рэпером и бывшим кандидатом в президенты Канье Уэстом перед лицом непоправимого брачного кризиса, который угрожал стабильности его семьи. После их раскола светская львица неожиданно начала встречаться с актером и комиком Питом Дэвидсоном . Отношения были подтверждены фотографиями обоих вместе, что не устроило певца, и он предпринял серию атак против своего нынешнего партнера, опубликовав противоречивые сообщения в своем профиле в Instagram.

С другой стороны, у Кортни Кардашьян лучший момент в своей жизни после начала романтических отношений с барабанщиком Трэвисом Баркером; а Хлоя Кардашьян остается одинокой после расставания с баскетболистом Тристаном Томпсоном (отцом дочери) Правда), перед лицом скандала с предполагаемой неверностью. Со стороны Дженнерс Кайл ожидает второго ребенка, результат ее отношений с Трэвисом Скоттом и ее старшей сестрой Кендалл, все еще непоколебима в своем решении не иметь детей, чтобы продолжать преуспевать в модельной карьере.

Крис Дженнер, матриарх семьи, также снова будет сопровождать своих дочерей в этой реалити-постановке и будет отвечать за то, чтобы поделиться некоторыми их секретами, такими как счастье Ким с тех пор, как она возобновила свою романтическую жизнь с Дэвидсоном и оставила прошлое с Уэстом позади. На этот раз Кейтлин Дженнер не будет участвовать в реалити-сериале.

Когда дело дойдет до Star+?

Кардашьян дебютируют 14 апреля в каталоге Hulu для United Штаты и на Star+ для Латинской Америки . Первые эпизоды, как ожидается, будут выпущены изначально, а остальная часть сезона будет разделена на еженедельные релизы для обеих цифровых платформ.

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