Песня Calibre 50, которую Гасси Лау сочинил Анхеле Агилар и которая отдаст их многомесячный роман

Анхела Агилар и Гасси Лау начали позиционировать себя как «пара момента», потому что после подтверждения их романтических отношений и несмотря на молчание на тему дочери Пепе Агилара, многие поклонники певицы выразили поддержку ее помолвке.

Рене Умберто Лау Ибарра, полное имя композитора, было Рене Умберто Лау Ибарра, который продолжил сдержанную, но важную карьеру в мексиканском региональном жанре, поскольку после распространения образов он очень тесно и ласково выглядит с самым молодым участником так называемого «Агилара». династия», 33-летний был предметом разговора.

Тем не менее, что привлекло наибольшее внимание и вызвало неоднозначные комментарии, так это большая разница в возрасте между Анжелой и ее парнем. , так как музыкант, а также певица старше ее на 15 лет, что привело к тому, что некоторые люди видят отношения с плохими глазами.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Теперь, когда он прыгнул с почти анонимности, чтобы быть предметом пристального внимания в заметках шоу, было сообщено, что Гасси уже имеет плодовитую карьеру лирика для разных и важных групп в мексиканском региональном.

Фактически, тот, кто родился в Мокорито, Синалоа, сотрудничал со своим талантом для таких артистов, как Grupo Firme, Кристиан Нодал, Los de la noria, Хулион Альварес и даже с самой Анжелой Агилар, с которой она работала над хитовой песней Там, где меня видят.

По траектории мужчины, сына мексиканской матери и корейского отца, Хосе Мануэль Фигероа недавно избавился от лести и поделился, что он восхищается его творчеством, превосходящим других музыкантов, которые также посвящают себя созданию музыкальных тем, ориентированных на мексиканский регион:

«Ты единственный композитор, которому я завидую сегодня, ты великий композитор, и это должно помочь твоему брату писать крутые песни, лучшие песни, гораздо лучшие песни, я люблю тебя, я тебя обнимаю», - сказал сын Джоан Себастьян из программы Despierta América.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Во время участия в программе, транслируемой в США, Хосе Мануэль рассказал, что Гасси Лау сочинил специальную песню для своей девушки, с которой он выразил в прямом эфире желание сохранить свои отношения в области личной жизни.

Согласно программе, Хосе Мануэль рассказал, что парень Анжелы Агилар с особой преданностью сочинил ему песню Míranos ahora, которую играет группа Calibre 50 и которая была выпущена недавно, 10 марта 2022 года.

Романтическая песня рассказывает о ухаживаниях, о которых люди не предсказывали длительных отношений, и в настоящее время ее музыкальное видео, размещенное на YouTube, собрало более 5 миллионов 325 тысяч просмотров.

Calibre 50 le da voz al tema 'Míranos ahora', escrito por el novio de Ángela Aguilar. La canción se incluye en el álbum 'Guerra de poder' (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

Это слова песни, которая звучит на музыкальных платформах голосом Тони Элизондо, недавно выпущенного вокалиста Calibre 50.

Откуда они взялись

Что я его нигде не вижу

Те, кто нам рассказал

Максимум три-четыре месяца

Они будут длиться долго





И здесь мы все еще так любим

Где эти болтуны, где они схватили

Посмотрите на нас сейчас

Я не могу быть счастливее





Как я и обещала

Спасибо, что доверились мне

Посмотрите на нас сейчас

Они уже передумали

Как хорошо вы оба выглядите?

Настолько, что они сказали «нет»

El compositor ha ganado dos Latin Grammy por sus composiciones para Christian Nodal (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Однако при анализе песни это может указывать на то, что пара состоит в отношениях несколько месяцев или даже дольше. Это предположение противоречило бы заявлению, сделанному композитором при подтверждении его романа с Анжелой, поскольку он заверил, что только «в течение двух недель» начались ухаживания.

Вот как сказал музыкант: «Мы начали встречаться пару недель назад, Пепе соглашается, так же как и Анелиз (мать Анджелы) уже знает моих родителей, они все знают друг друга, это было личное, пока этот чертов снимок экрана, который сделал друг».

Относительно заметной разницы в возрастах Гасси также сказал в своем прямом эфире: «Для тех, кто беспокоит мой возраст, пощадите мою жизнь, какое преступление, но если мой партнер не против, что я должен беспокоиться о том, что думает третья сторона», - сказал он.

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