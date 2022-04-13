Тесси Линда подтвердила, что Нестор Вильянуэва встречался с ней во время плача по телевидению для Florcita Polo

После того, как Флорсита Поло объявила в заявлении, что ее брак с Нестором Вильянуэвой подошел к концу, кумбиамберо появился в разных телевизионные передачи, уверяющие, что он по-прежнему любит свою жену и желает вернуть свою семью.

Однако, по словам танцовщицы Тесси Линды, во время когда певец кумбии появился на телевидении в поисках примирения со своей еще женой, она получила сообщения от Нестора, в которых говорилось, что он любит ее и собирается бороться за роман, который они начали.

На вопрос Магали Медины танцовщица указала, что это произошло в феврале и что кумбиамберо всегда говорил ей, что он разлучен и что не намерен возвращаться во Флорчита Поло.

Кроме того, она сказала, что в то время верила ей, потому что они знали друг друга годами. « Нестор очень вежливый парень, который умеет убеждать людей, он не стал жертвой меня или чего-то еще, потому что я тоже совершил ошибку, я не должен ему верить », - сказал он.

В интервью, которое она дала на шоу Magaly Tv: La firme, Тесси Линда также показала несколько высоковольтных сообщений, которыми она делилась с Нестором Вильянуэвой, когда они встречались, в которых она попросила его увидеться с ним, чтобы обнять его и поспать в доме ее друга.

В другой раз танцовщица предположила, что совершила ошибку, полагая, что все, что ей сказала певица, не представляя, что это влияет на семью и Флорчиту Поло, которая в разных случаях плакала, прося прекратить привлекать ее еще мужа.

« Я здесь, чтобы признать, что совершил ошибку; но у меня хорошо надеты штаны, чтобы признать, что я их сделал », - сказал он в присутствии Сюзи Диас, которая также пришла в программу, чтобы высказать некоторые комментарии по этому вопросу.

Наконец, Тесси Линда указала, что приняла решение уйти от Нестора Вильянуэва, когда увидела, как он плачет по телевизору и говорит, что хочет вернуть свою семью.

«Я увлеклась некоторыми вещами. Я верила ему в то, что он мне говорил, пока мы тоже знаем друг друга. Он всегда был один. Он всегда мне звонил. В какой-то момент я подумал, что это правда, что он разлучен . После того, как он заявил, что собирается вернуть свою семью, именно тогда я решил держаться подальше», - сказал он.

Тесси Линда указала, что в какой-то момент она поверила словам Нестора Вильянуэвы, который сказал ей, что она не вернется во Флорчиту Поло в одиночку.

СКОЛЬКО НЕСТОР ВИЛЬЯНУЭВА ПЕРЕХОДИТ ИЗ ПЕНСИОНА СВОИМ ДЕТЯМ?

По словам Сьюзи Диас, Нестор Вильянуэва заботится о своих малышах, но она потратит довольно небольшую сумму денег, потому что, по словам бывшего конгрессмена, в общей сложности она дает только 100 подошв в неделю.

Бывшая ведетта также указала, что возможность примирения певца и его дочери Флорчиты полностью исключена после того, как стало известно, что он не раз изменял, поэтому кумбиамберо удобно подписать развод по взаимному согласию.

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