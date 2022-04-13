Sunedu предоставляет еще один год работы нелицензированным университетам

Национальное управление высшего образования (Sunedu) распорядилось, чтобы университеты и аспиранты, отказались от лицензии, что у них истек срок расторжения и что они не достигли исключительного продление срока прекращения деятельности, могут продолжать свою работу в течение максимум одного года.

Согласно резолюции 030-2022-SUNEDU/CD, опубликованной во вторник в официальной газете El Peruano, для продления этого срока университеты и школы, которым отказано в лицензии, должны проинформировать Sunedu о регистрации своих учеников и соглашениях, которые они заключили с другие университеты, чтобы продолжить переводы.

Суперинтендант Sunedu Освальдо Зегарра говорил с RPP и сказал, что предлагаемая мера подразумевает, что университеты, срок закрытия которых составляет всего 2-3 месяца, могут продолжать предоставлять свои образовательные услуги до одного года. Причина, по которой он упоминает, заключается в том, чтобы помочь студентам, которые находятся на грани завершения обучения, и тем, кто пострадал от пандемии.

«Для нас высшая цель студента — это фундаментальная вещь, независимо от учебных заведений. Сунеду, в рамках процесса рациональности, считает, что мы должны уделять этому внимание. Этой мерой пользуются более восьми тысяч студентов», — сказал Зегарра.

Foto: Minedu

ОСТАНЕТСЯ В СИЛЕ

Зегарра пояснил, что у молодых людей, окончивших эти университеты с истекшими лицензиями, не возникнет проблем с получением ученых степеней после окончания учебы.

«Согласно плану прекращения учебной деятельности, университет обязан в течение 24 месяцев выдать ученые степени, чтобы молодые люди могли закончить свои дипломные работы и рабочие проекты. Все это контролируется, и, если они не соблюдают эти условия, они попадают в санкционное административное производство с понесенными штрафами. К сожалению, это должно быть так, мы не можем сократить эту возможность (молодежь)», - предупредил он.

АВТОНОМНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

За прошедшие годы Конгресс Республики разработал несколько законопроектов в пользу нелицензированных университетов Перу. Аналогичным образом, в феврале этого года был принят закон, который предлагает восстановить автономию и институциональность перуанских университетов путем изменения совета директоров Sunedu.

В конце марта было вновь проведено голосование по этой мере, поскольку конгрессвумен от Пурпурной партии Флор Пабло попросила пересмотреть первое голосование, но большинство членов парламента отклонило его. В настоящее время совет директоров Sunedu будет состоять из двух представителей государственных университетов, одного из частных университетов, одного из Concytec, одного из Sineace, одного из Minedu и другого из Совета деканов профессиональных ассоциаций Перу.

Также установлено, что суперинтендант Sunedu избирается из числа его представительных членов. Представители университетов, входящих в совет директоров, будут избраны ректорами университетов в ходе национального конкурса, причем срок приема заявок в обоих случаях составляет 30 рабочих дней.

Утвержденное правило также предусматривает, что члены этого совета избираются на трехлетний срок и не подлежат переизбранию.

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