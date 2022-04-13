Sporting Cristal протестует против Конмебола из-за спорного арбитражного решения в пользу Католического университета

Ужасно! Это то, как они себя чувствуют в клубе Sporting Cristal после того, что произошло на Кубке Либертадорес, и это неудивительно, поскольку селесты связали 1-1 с Universidad Católica в Сантьяго, однако, в последние минуты произошла противоречивая игра, которая повлияла на счет.

Что произошло? Случается, что уругвайский судья Леодан Гонсалес в Спортинг Кристал против Католического университета на втором свидании в группе H Кубка Либертадорес взял несуществующую руку от Перси Лизы в районе неба. Таким образом, с пенальти Фернандо Зампедри забил гол победы для местных жителей, и это решение вызвало волнения в небесной директиве.

И все началось на 91-й минуте, когда в начале углового арбитр матча, уругвайский Леодан Гонсалес, воспринял руку Перси Лизы после удара головой в районе аргентинца Неуэна Паса, который, вероятно, спас не только свою команду, но и главу своего тренера, также раскритикованного Кристиана Паулуччи .

ДИРЕКТИВА RIMENSE СТАНОВИТСЯ СИЛЬНОЙ И ПОДАЕТ ЖАЛОБУ В КОНМЕБОЛ

Sporting Cristal подал жалобу на высшую организацию в южноамериканском футболе, заявив о своем «решительном несогласии» и «решительном протесте», потому что «Sporting Cristal было назначено уголовное наказание» после явного использования руки игрока из соперничающей команды».

Для Sporting Cristal наказание, принятое в пользу Католического университета, было «арбитражным решением», что означает большой ущерб его институту, поскольку ему было предъявлено обвинение в штрафе, который закончился целью чилийского команда, дающая ему три очка матча.

В дополнение к выражению своей позиции и выражению протеста директива Rimense содержала требование о том, чтобы «были приняты соответствующие меры и назначены необходимые санкции ответственной арбитражной команде», поскольку ясно, что они не смогут вернуть рассматриваемые ими пункты. они проиграли, но стремятся заложить основу для будущего.

Цель заявления, по словам перуанской команды, заключается в том, чтобы такая ситуация не повторилась «ради южноамериканского футбола».

Sporting Cristal protesta ante Conmebol por el polémico fallo arbitral a favor de la U. Católica

Наконец, команда во главе с Роберто Москера попросила использовать VAR с самого начала самого высокого соревнования в Южной Америке, чтобы не «совершать грубых ошибок масштаба произошедшего». Запрос был опубликован через их социальные сети и подписан президентом Джоэлом Раффо Ольчезе.

Когда следующий матч Спортинг Кристал за Кубок Либертадорес?

Спортинг Кристал во второй раз посетит Кубок Либертадорес и сыграет против Таллереса де Кордобы в следующий вторник, 26 апреля, в 19:30 (по перуанскому времени),

Спортинг Кристал: матч оставшихся матчей клуба Селеста

Среда, 4 мая

- Спортинг Кристал против Католического университета - Национальный стадион (21:00)

Вторник, 17 мая

- Спортинг Кристал против Мастерских - Национальный стадион (19:30)

Вторник, 24 мая

- Фламенго против Спортинг Кристал - стадион Маракана (19:30)

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