Слипкнот и Белинда на выставке Machaca 2022: мемы, оставленные плакатом фестиваля

12 апреля был представлен плакат фестиваля Machaca 2022, который был приостановлен в 2020 и 2021 годах в качестве превентивной меры против пандемии коронавируса. Нынешний выпуск состоится 25 июня в Parque Fundidora, расположенном в Монтеррее, Нуэво-Леон.

(Foto: Twitter)

Среди самых известных художников на плакате — Паулина Рубио, Картель де Санта, Алекс Синтек, Пантеон Рококо, Kumbia Kings, Minuscule Division, Рейк, Белинда и Слипкнот.

(Foto: Twitter)

«Хабемус #Machaca2022! Готовы? Увидимся в июне племянников Билеты на http://machaca.mx и филиалы @SaharisPopCult @VictoriaMX», можно прочитать в официальном аккаунте этого мероприятия.

(Foto: Twitter)

Также сообщалось, что продажа билетов начнется с 14 апреля как на странице фестиваля Machaca, так и в отделениях поп-культуры Сахара. С другой стороны, люди, у которых уже был билет на фестиваль 2020 года, который был отменен, смогут использовать его для участия в мероприятии.

«Билеты поступят в продажу с четверга, 14 апреля http://machaca.mx и branches @SaharisPopCult», можно прочитать в официальном Twitter-аккаунте фестиваля.

(Foto: Cortesía @s_lomotion)

Большой контраст между музыкальными жанрами артистов вызвал десятки мемов в социальных сетях, поскольку это фестиваль, который объединит исполнителей поп, баллад, метала, рока и даже реггетона и рэпа.

Присутствие Белинды и группы Slipknot было одним из самых обсуждаемых среди вероятных участников Machaca 2022, так как многие отмечали, что ритмы, с которыми справляются поп-певица и метал-группа, не подходят.

(Foto: Twitter)

Мемы варьировались от ссылок на Симпсонов до использования фотографий людей, которые носили одежду, сочетающую северную, готическую, эмо или рок-одежду одновременно.

Были также использованы некоторые изображения из фильмов, в которых говорится о романе между девушкой со спокойной, розовой и спокойной внешностью рядом с мальчиком, который одевается как металлист, рокер или какой-то стиль, стереотипный как «грубый».

(Foto: Twitter)

Количество комментариев, мемов и шуток об этом событии было таким, что слова Machaca, Belinda и Slipknot стали трендом в Twitter, хотя большинство пользователей восприняли это с юмором, были и те, кто был разочарован и даже возмущен.

Некоторые рокеры и металхеды были оскорблены своеобразным сочетанием жанров и отметили, что в качестве аудитории группа Slipknot заслуживает большего, чем место на фестивале с Белиндой, Полиной Рубио и другими поп-певцами. «Не могу поверить, что они собираются объединить nacas и reggaetonero с рокерами» и «Моя вера в человечество была потеряна с этим «плакатом»» - вот лишь некоторые из негативных комментариев.

(Foto: Twitter)

Со своей стороны, поклонники Белинды просто с гордостью поделились тем, как они довольны присутствием Белинды в Мексике и возможностью увидеть «La Reina del Pop» вживую.

Помимо юмора, был также человек, который потряс организаторов фестиваля, потому что они пригласят Алекса Синтека, следует помнить, что несколько лет назад переводчик «Секс, скромность и Лагримас» был выделен за домогательства несовершеннолетнего британского влиятельного лица. Таким образом, аккаунт обвинил Machaca 2022 в поддержке педофилии и изнасилования по закону.

(Foto: Twitter)

Полный состав участников фестиваля Machaca 2022 выглядит следующим образом:

-Рейк

-Слипкнот

-Паулина Рубио

-Белинда

-Ники Джем

-Пантеон рококо

(Foto: Twitter/@MachacaFestival)

-Великая тишина

-Картель Санта-Клауса

-Мигос

-Зурдок

-Але

-Деление в нижнем регистре

-Кумбия Кингс

-Рейно

-Китайские бандало

(Foto: Twitter)

-Саманта Санчес

-Создание фильмов

-Вилма Пальма и вампиры

-Нортек

-Миллионер

-Акил Аммар

-Плано

-Фран

-Поларис

-Луиза Вокс

-Люди как машины

Следует отметить, что пока неизвестно, какие сценарии и графики будут выступать для каждой группы, артиста и группы.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



