Спустя семь лет после первого сезона «Джуниор» снова встретился на «MasterChef Celebrity»

Зрители «MasterChef Celebrity» видели, как в прошлый понедельник комики вернулись на самую известную кухню мира. Такие деятели, как Питер Альбейро, Фредди Бельтран, Хассам и Хуанда Карибе, испытали свои кулинарные таланты и приготовили свои лучшие блюда из тунца вместе с Памелой Оспиной и Чичо Ариас, которые участвуют в этом сезоне.

Однако во вторник вечером знаменитости не появились в программе, а вместо этого было открыто пространство для тех детей, которые участвовали в первом и единственном сезоне издания «Junior» и которые транслировались в 2015 году, оставив Юлицу Сармиенто победителем, который, по сути, был частью этого воссоединения.

Вместе с ней прибыли еще шесть молодых людей, в том числе Родриго Пердомо, который в настоящее время является известным гастрономическим влиятелем; Мария Хосе Рольдан, «звезда альфахореса» семилетней давности. Фактически, недавно он создал предприятие, посвященное производству и продаже этих десертов.

Матиас Рамирес, Даниэль Гомес (еще один «твердый» десерт) и Валерия Валенсия были другими бывшими участниками, которые снова надели белый фартук, чтобы показать, что они сохранили свои навыки повара в целости и сохранности.

Это может вас заинтересовать: В 61-ю годовщину Happy Lora, обзор года, когда он был коронован чемпионом мира по боксу

Все помнили свое пребывание на кухне в 2015 году, даже когда дело дошло до «загадочной коробки», в которой находился греческий йогурт: каждый должен был приготовить эту еду. Они готовили не в одиночку; напротив, повара разделили их на две группы по четыре, из которых две должны были приготовить сладкие блюда, а две другие - блюда с солью.

У каждого была цель приготовить блюда для 11 человек, поэтому давление ощущалось в течение 60 минут, которые у них были. В середине испытания эксперты обошли кухни, показав, что, как и ожидалось, о десертах позаботились Мария Хосе и Даниэль, а Родриго был одним из лидеров одного из отрядов.

В конце соревнования все аплодировали не только из-за убежденности в том, что они хорошо подготовились, но и потому, что они встретились много лет спустя. Позже шеф-повара объявили, что посетители будут сами, а также жюри, все соберутся на банкете.

Los jóvenes de la temporada 'Junior' se reunieron con los jurados para degustar sus platos en 'MasterChef' FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

Даже Кристофер Карпентье, который является одним из наименее проверенных в оценках, съел подавляющее большинство блюд, приготовленных молодыми людьми. И отзыв не заставил себя долго ждать: Хорхе Рауш спросил о том, как они использовали йогурт, на что Родриго ответил, что приготовленное ими карри содержит этот молочный продукт.

Вам может быть интересно: Видео: «Законно ли это?» , Йеферсон Коссио расстроен компанией, которая продвигает тур, чтобы увидеть его дом

Дэниел «вытащил шип» в прошлом сезоне и приготовил пену, сделанную с кремом шантильи. Патаконы Юлицы были хорошо приняты Крисом, и Николас де Зубирия не жалел похвалы Майо за его альфахорес. Хорхе Рауш согласился с его вердиктом, но, несмотря на групповую дегустацию, им пришлось выбрать победившую группу.

Наконец, и судьи, и участники конкурса определили, что существует «техническая связь»; даже шеф-повар боготано заявил, что «гастрономия победила», зная, что каждый сохраняет свои кулинарные навыки. Теперь лояльные зрители шоу соберутся в эту среду на самой известной кухне в мире, чтобы показать все, чему они научились за сезоны реалити-шоу.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ