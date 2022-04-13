Серхио Гутьеррес Луна попросил законодателей не вводить «лоббистов» в Палату депутатов

11 апреля прошлого года, в день, когда дебаты и голосование по энергетической реформе могли состояться на пленарном заседании, был полон споров не только из-за переноса сессии на следующее воскресенье, а из-за необычной сцены.

Через социальные сети стал вирусным момент, когда тему, связанную с международными предпринимателями в энергетическом секторе, пришлось удалить из Палаты депутатов, потому что он не был законодателем и потому, что, как они обвинили, играя роль «лоббиста» на этой важной встрече.

Паоло Салерно, член энергетической компании Enel Group, был назначен координатором Комитета по энергетике Итальянской торговой палаты в Мексике. Он сидел рядом с депутатом Партии демократической революции (ПРД) Эдной Диас, и эта ситуация была осуждена некоторыми членами скамьи Национального движения возрождения (Морена).

С портфелем в руках и значком посещения, висящим на шее, он вышел по коридорам нижней палаты, в то время как он сказал несколько слов члену желтой партии, а другие члены Морены и ее союзники приветствовали ее уход.

(Foto: Cámara de Diputados)

Эта ситуация привела к бесконечным комментариям против Салерно и Диаса, которых они называли «продажей хоумлендов», поскольку, по их мнению, единственная цель этого вопроса заключалась в том, чтобы частные компании получали больше денег, а не приносили пользу гражданам, потребляющим энергию.

По этой причине Серхио Гутьеррес Луна, председатель совета директоров Палаты депутатов и член парламентской группы Морена, призвал все политические партии не выводить людей за пределы помещений.

«В результате вчерашнего инцидента... это председательство внимательно обращается ко всем парламентским группам, депутатам и депутатам в целом с призывом укреплять парламентскую дисциплину и воздерживаться от введения Зала заседаний и помещений участка, где органы Палаты проводят свои совещательные функции», говорится в официальном документе.

Всем лицам, указанным в разделе IX пункта 1 статьи 6 Регламента Палаты депутатов, запрещается входить в помещения, выставленные Гутьерресом Луной, «особенно когда такие лица непосредственно заинтересованы в предмете обсуждения».

El sujeto ligado a empresarios del sector energético tuvo que salir de la Cámara de Diputados (Fotos twitter: @dnaielgtz_oax)

Наконец, председатель совета напомнил, что все лица, которые выполняют задачу лоббиста и должным образом зарегистрированы в реестре, обязаны обращаться к себе в соответствии с законами нижней палаты, в противном случае они могут иметь право на санкции, начиная от нечленства и заканчивая препятствуя их доступу к объектам.

Внутренние правила определяют эту практику как любую деятельность, осуществляемую любым заместителем, заместителем, органом или ведомством, индивидуально или в целом, для получения решения или соглашения, отвечающего интересам своих или третьих сторон.

По данным Министерства внутренних дел (Segob), лоббирование или лоббирование - его название на английском языке - можно понимать как «запланированный процесс передачи преимущественно информативного контента в рамках связей с общественностью компании, лоббистской группы или организации с общественностью власти».

То есть это люди, которые являются посредниками между политической властью и основными заинтересованными сторонами в законодательных обсуждениях, и это не всегда субъекты с экономическими интересами, поскольку они также могут быть представителями народных дел.

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