В Пуерто-Легуизамо, Путумайо состоится заседание сенатской комиссии мира

Комиссия по вопросам мира Конгресса Республики собралась в эту среду необычным образом, чтобы обсудить результаты военной операции в Пуэрто-Легуизамо, Путумайо. Члены решили переехать на территорию и организовать специальную сессию в муниципалитете.

Новость была обнародована сенатором Роем Баррерасом через свой аккаунт в Twitter. «Мы только что одобрили поездку Комиссии мира в Путумайо, чтобы выслушать жертв последней резни, собрать информацию для предстоящих дебатов, а также присутствовать и выразить соболезнования родственникам погибших от имени колумбийского государства перед лицом безжалостности исполнительной власти», — написал конгрессмен.

Roy Barreras informa que Comisión de Paz sesionará en Putumayo. Captura de pantalla.

На специальном заседании, которое запланировано на 20-22 апреля, они вызвали министра обороны Диего Молано, командующего армией генерала Луиса Фернандо Наварро и комиссара мира Хуана Камило Рестрепо. Они также пригласили Генерального прокурора Франсиско Барбозу, омбудсмена Карлоса Камарго, главу ООН по правам человека и миссию ОАГ по наблюдению за мирным процессом Роберто Менендеса.

Со своей стороны, сенатор Антонио Санджино повторил повестку портфельного управляющего через свои социальные сети. «Мы вызвали министра обороны Диего Молано для участия в соревнованиях с генералом Наварро и Сапатейро. Международное сообщество также было приглашено», - прокомментировал он трелью.

Следует напомнить, что недавно стали известны подробности операции в Пуэрто-Легуизамо. Средства массовой информации «Эль Эспектадор», «Вораджин» и «Ревиста Камбио» прибыли на место происшествия в деревне Альто-Ремансо и собрали доказательства и свидетельские показания, свидетельствующие о том, что операция переросла в массовое убийство ни в чем не повинных гражданских лиц.

СМИ указали, что 11 гражданских лиц были представлены Министерством обороны в качестве предполагаемых диссидентов FARC. Примечательна смерть Брайана Сантьяго Памы, несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет; Аны Марии Сарриас, беременной женщины; Дивье Эрнандес, председателя Совета общественных действий; и Пабло Пандуро Кокинче, губернатора коренного населения Киква Бахо Ремансо Кабильдо.

В контексте: что правда об операции армии в Путумайо, в результате которой погибли 11 мирных жителей

Хотя общественные организации и сама община указывают, что это событие будет «ложным срабатыванием», министерство обороны, командующий Национальной армией генерал Эдуардо Сапатейру и сам президент Иван Дуке придерживаются позиции, согласно которой операция была проведена со всеми протоколы международного права «Гуманитарное право» (МГП). Они также подчеркнули, что Генеральная прокуратура страны проводит соответствующее расследование.

Ситуация в Чоко

В дополнение к предложению, которое было одобрено для сессии в Путумайо, Комиссия по вопросам мира также дала зеленый свет поездке в Чоко из-за роста насилия в департаменте.

Мэр Кибдо Мартин Эмилио Санчес заявил, что на сегодняшний день в этом году в муниципалитете было совершено 61 убийство в результате действий, связанных с преступными бандами. «Эта ситуация выходит за рамки наших административных возможностей, мы возлагаем на национальное правительство ответственность за то, что происходит в нашем городе», - заявил местный президент и заверил, что администрация Дуке «не заботилась о том, что произошло в Чоко».

После его заявлений правительство приняло меры, которые позволили расширить возможности сил безопасности для решения этой проблемы. Хотя Санчес приветствовал приверженность правительства воздушному и наземному патрулированию, законодательный орган счел, что ситуация требует проведения публичных слушаний.

В этом случае Молано также цитировался вместе с министром внутренних дел Даниэлем Паласиосом. В свою очередь, были приглашены власти Кибдо и департамента, генеральный прокурор, омбудсмен и прокурор Маргарита Кабельо.

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