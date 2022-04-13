Россия уже навязывает гимн возвращению в школу под присмотром вооруженных солдат оккупированного украинского города

Дети вернулись в школу в Волновой

Во дворе небольшого украинского города Волноваха (юго-восток), разрушенного боевыми действиями и оккупированного российскими войсками, гимн России встречает учеников под глазами вооруженных солдат.

Несколько десятков несовершеннолетних выстроились в очередь перед зданием на церемонию возвращения в школу, через месяц после того, как город пал под власть российской армии и ее союзников-сепаратистов.

По словам журналистов AFP, которые приехали в Волновую с визитом, организованным российской армией, здесь нет ни электричества, ни телефонного освещения.

Многочисленные разрушенные дома в Волновой — молчаливый свидетель битвы за город, расположенный на полпути между сепаратистской столицей Донецком и портом Мариуполем, который уже полтора месяца находится в осаде российских войск.

Волновая, которая до войны насчитывала около 20 000 жителей, была «освобождена» от украинских «неонацистов», согласно русскому языку, и жизнь должна идти своим чередом.

«Пора учиться, поторопитесь, дети!» , кричит одноклассникам маленькая девочка с розовыми щеками, с микрофоном в руке и белыми косами в волосах. За ним стоят руководители школы, рядом с российским флагом и флагом сепаратистов. Далее, но хорошо видно, солдат в балаклаве и шлеме наблюдает за сценой, с пистолетом-пулеметом в руках.

Когда звучит гимн России, музыка которого досталась в наследство от Советского Союза, дети слушают, но не поют, так как не знают текстов. То, что происходит и с ними под гимн сепаратистов.

«Россия, наша священная родина (...) Сильная воля, великая слава — это твое наследство на всю вечность!» , резонирует с громкоговорителями, одним из немногих электрических приборов, которые работают.

Выжить в ужасе

Завоевание Волновой 11 марта позволило России окружить Мариуполь на севере, стратегический порт на Азовском море, который уже подвергался нападению с востока и запада.

До этого и в течение двух недель украинская оборона города подвергалась крупным атакам.

Через месяц после захвата Волновой улицы покрыты завалами, а многие дома, магазины и объекты гражданской инфраструктуры лежат в руинах. Перед разрушенной больницей деревья вырубаются на две части шрапнелью.

Школа № 5, расположенная в центре города, также подверглась бомбардировкам, и многие классы исчезли. «Мы пережили ужас, были ужасные взрывы», — говорит 52-летняя Людмила Жмара, школьная работница. Но она предпочла остаться, потому что «там, где тебе лучше, дома».

Она утверждает, что хочет, чтобы Волновая была «частью России» и что никто не «заставляет» ее говорить по-украински, в этом преимущественно русскоязычном регионе Донбасса. Москва оправдывает свое военное вмешательство в Украину обязанностью по защите «русских» Донбасса.

Жизнь «в норе»

Российская армия не оставляет ничего на волю случая, даже при отсутствии вооруженного сопротивления: российские бронеавтомобили и военная техника, украшенные буквой «Z», патрулируют город среди мирных жителей на велосипеде.

Муниципальная больница работает на среднем газе, несмотря на многочисленные повреждения и отсутствие электричества.

Медсестра Наталья Некрасова-Мужина, 46 лет, утверждает, что пациенты (как дети, взрослые, так и пожилые люди) в основном получают травмы, вызванные взрывами гаубиц.

Жизнь соседей, которые остались, по-прежнему остается выживанием. «У нас нет ни газа, ни воды, ни электричества, ни телефонного покрытия. Мы живем как в норе», — рассказывает 72-летняя Людмила Дрыга на пенсии.

59-летняя Светлана Щербакова утверждает, что потеряла все в пожаре, опустошившем ее дом. «Гуманитарная помощь пришла к нам только один раз», - говорит бывший сотрудник службы безопасности супермаркета.

Работник железных дорог Антон Варуша, 35 лет, считает, что менее половины жителей его улицы вернулись живыми в Волноваю.

«Не знаю, останусь ли я. На данный момент у меня есть родители, которые старше и больны», - говорит он. «Мы стараемся слушать разные радиостанции, чтобы понять, что происходит. Но трудно иметь другие источники информации» без интернета или электричества, объясняет он.

(По информации от AFP/от Андрея Бородулина)

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