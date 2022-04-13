Родриго Гонсалес заявил, что Флорсита Поло наживается на своей семейной драме

Они этого не потерпели! Родриго Гонсалес и Джиджи Митре были расстроены, узнав, что Florcita Polo прокомментировала другое телешоу, что она чувствовала себя преследуемой палатами Amor y Fuego, которые следуют за ней, чтобы узнать ее мнение о предполагаемая измена ее мужа Нестора Вильянуэвы.

По словам телеведущих, дочь Сьюзи Диас не против пройтись по разным каналам, чтобы рассказать о своей семейной драме, но когда к ней подходит репортер из ее программы, она разыгрывает обиду.

Точно так же популярный «Пелучин» указал, что Флорсита Поло будет выставлять счет за скандал, в котором снялся Нестор Вильянуэва, поскольку за посещение других телевизионных программ она взимает значительную сумму денег.

« Почему он сейчас виктимизирует себя, почему он не говорит перед нашими камерами, почему мы не предложили ему бонус между ними? что она привыкла делать (...) она делает виктимизационный тур, тур жалости. Она выходит, делая всю свою речь (речь) в качестве нового советника», - прокомментировал Родриго.

Ведущий Amor y Fuego также подробно рассказал, что они делают то же самое, что и другие СМИ, ищут ее для проведения интервью; однако единственное различие, которое существует между ними, заключается в том, что журнал Willax Television не предлагает ей оплату между ними.

«(Вы говорите нам, сталкеры) за то, что они стояли снаружи и спрашивали у вас то же самое, что они просят вас только с промежуточной оплатой? Я не понимаю, когда речь идет о деньгах, это не считается преследованием, а когда я не плачу вам, это преследование? Мы не верим вашему лицу «Я становлюсь девственницей народа» , - добавил он.

Со своей стороны Джиджи Митре попросил Флорчиту перестать называть их преследователями, потому что то, что они делают, - это работа, и они не совершали никаких преступлений. «Мы знаем вас, мы знаем, как вы работаете... не называйте нас преследователями, потому что это преступление, давайте не начнем, потому что вы проигрываете», - добавил он.

В заключение Родриго Гонсалес подчеркнул, что благодаря ампати, которую они сделали Нестору Вильянуэве, с ней связались различные СМИ, и она смогла продвигать свои платья. «Если вам недостаточно с распределением, которое там есть, не подписывайте нас хулиганами», - добавил он.

Родриго Гонсалес вызвал все свое негодование против Флорситы Поло, потому что он сказал, что ее преследовали камеры Amor y Fuego.

FLORCITA ЖАЛУЕТСЯ НА ПРЕССУ

Флорсита Поло на América Hoy собирается рассказать о своем расставании с Нестором Вильянуэвой. Тщеславная Сьюзи Диас дала понять, что она будет говорить об этом в последний раз, и попросила прессу прекратить ее поиски, чтобы она могла продолжать говорить о своем еще муже.

«Все это очень сложно для меня, я бежал от того, чтобы оставить детей в школе, но мне нужно продолжать работать, двигаться вперед, но это уже слишком много, меня ищет много прессы. Я уважаю их работу в прессе и все такое, но они также должны уважать молчание людей, когда они плохо себя чувствуют », — сказал Флор Поло Диас.

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