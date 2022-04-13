Раймундо Рива Паласио предупредил, что видеоскандалы с участием детей AMLO могут находиться в распоряжении EPN

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), президент Мексики, испытывал большие споры на протяжении всего своего шестилетнего срока, в основном вызванные публикацией видеоскандалов, в которых даже были его родственники в качестве главных героев.
Так обстоит дело с Пио Лопесом Обрадором, видеозаписи которого распространялись на деньги от Дэвида Леона, бывшего Координатора гражданской защиты, для участия в операциях Национального движения за восстановление (Морена) в Чьяпасе.
Мы даже помним тот случай, когда Алехандро Эскер Вердуго, ныне личный секретарь президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, передал предполагаемые цифры в тысячи песо в траст в связи с землетрясением в Мексике, которое, как утверждается, оказалось в руках мореноистских операторов спустя годы.
Однако, по словам журналиста Раймундо Рива Паласио, на столе есть еще много угроз опубликовать другие записи, в которых дети AMLO могут быть идентифицированы в ситуациях, которые могут угрожать борьбе с коррупцией Четвертого преобразования (IV квартал).
Писатель сообщил через свою последнюю колонку для Ejecentral, что в течение как минимум четырех месяцев Национальный дворец искал владельца или владельцев этих видео, чтобы нейтрализовать их окончательно, и президент освобождается от другого беспокойства.
Кроме того, он отметил, что до сих пор неизвестно, сколько таких записей существует сегодня, а также находятся ли они во владении определенных лиц или политических групп, которые могли бы неограниченно использовать их в экстремальных ситуациях, которые могут поставить их под угрозу.
Одной из альтернатив, представленных самим Ривой Паласио, была возможность того, что эти видео есть у самого Энрике Пенья Ньето. Он даже заверил, что коллаборационисты президента сообщили ему, что между ними существует связь для обмена доспехами.
В ответ правительство Четвертой трансформации предупредило, что Энрике Пенья Ньето никоим образом не привлекается к ответственности за коррупционные преступления, связанные с компанией Odebrecht, взамен его дети, которые еще не попали в сети скандала, были бы бронированы.
Рива Паласио отметила, что эти видео могут быть хорошо спланированной стратегией Opposition Research, когда высшие должностные лица в шестилетний период EPN могли получить доступ к видео против детей AMLO в случае любого подозрительного движения против них или просто стремясь нанести моральный ущерб политическим цифры имеют большое значение.
Он даже предупредил, что тот, у кого есть такие видео в руках, может использовать их в соответствии с текущей ситуацией, даже если то, что транслируется, является правдой или ложью.
«Очень легко играть с умом, и видео с изображениями его детей или близких коллаборационистов в компрометирующих ситуациях было бы разрушительным для Лопеса Обрадора», - заключил журналист Раймундо Рива Паласио для Ejecentral, хотя на данный момент предполагаемый президентский пакт между два все еще на месте.
Этот предполагаемый пакт, о котором упоминал журналист в своей колонке, заставил Пенья Ньето пообещать никоим образом не вмешиваться в выборы 2018 года, в обмен на Лопеса Обрадора, если он победит, не преследовать его за какое-либо преступление, которое он мог совершить во время своего пребывания в Лос-Пиносе.
В том году AMLO боролся за пост президента против Хосе Антонио Миде из президентской партии PRI и Рикардо Анайи из PAN, а также Хайме Родригеса Кальдерона из Нуэво-Леона в качестве независимого кандидата. Наконец, во время третьей попытки ему удалось стать президентом.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: