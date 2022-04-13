Раймундо Рива Паласио предупредил, что видеоскандалы с участием детей AMLO могут находиться в распоряжении EPN

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se reúne con Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de la elección a la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, para entrar en detalles de la transición de poderes. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), президент Мексики, испытывал большие споры на протяжении всего своего шестилетнего срока, в основном вызванные публикацией видеоскандалов, в которых даже были его родственники в качестве главных героев.

Так обстоит дело с Пио Лопесом Обрадором, видеозаписи которого распространялись на деньги от Дэвида Леона, бывшего Координатора гражданской защиты, для участия в операциях Национального движения за восстановление (Морена) в Чьяпасе.

Мы даже помним тот случай, когда Алехандро Эскер Вердуго, ныне личный секретарь президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, передал предполагаемые цифры в тысячи песо в траст в связи с землетрясением в Мексике, которое, как утверждается, оказалось в руках мореноистских операторов спустя годы.

Однако, по словам журналиста Раймундо Рива Паласио, на столе есть еще много угроз опубликовать другие записи, в которых дети AMLO могут быть идентифицированы в ситуациях, которые могут угрожать борьбе с коррупцией Четвертого преобразования (IV квартал).

Raymundo Riva Palacio advirtió que no pararán los videoescándalos contra AMLO EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo EFE

Писатель сообщил через свою последнюю колонку для Ejecentral, что в течение как минимум четырех месяцев Национальный дворец искал владельца или владельцев этих видео, чтобы нейтрализовать их окончательно, и президент освобождается от другого беспокойства.

Кроме того, он отметил, что до сих пор неизвестно, сколько таких записей существует сегодня, а также находятся ли они во владении определенных лиц или политических групп, которые могли бы неограниченно использовать их в экстремальных ситуациях, которые могут поставить их под угрозу.

Одной из альтернатив, представленных самим Ривой Паласио, была возможность того, что эти видео есть у самого Энрике Пенья Ньето. Он даже заверил, что коллаборационисты президента сообщили ему, что между ними существует связь для обмена доспехами.

В ответ правительство Четвертой трансформации предупредило, что Энрике Пенья Ньето никоим образом не привлекается к ответственности за коррупционные преступления, связанные с компанией Odebrecht, взамен его дети, которые еще не попали в сети скандала, были бы бронированы.

Raymundo Riva Palacio advirtió que EPN podría tener videos de los hijos de AMLO en sus manos (Foto: Martin BERNETTI / AFP) AFP

Рива Паласио отметила, что эти видео могут быть хорошо спланированной стратегией Opposition Research, когда высшие должностные лица в шестилетний период EPN могли получить доступ к видео против детей AMLO в случае любого подозрительного движения против них или просто стремясь нанести моральный ущерб политическим цифры имеют большое значение.

Он даже предупредил, что тот, у кого есть такие видео в руках, может использовать их в соответствии с текущей ситуацией, даже если то, что транслируется, является правдой или ложью.

«Очень легко играть с умом, и видео с изображениями его детей или близких коллаборационистов в компрометирующих ситуациях было бы разрушительным для Лопеса Обрадора», - заключил журналист Раймундо Рива Паласио для Ejecentral, хотя на данный момент предполагаемый президентский пакт между два все еще на месте.

Hasta el momento, AMLO habría cumplido cabalmente con el supuesto pacto presidencial Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo REUTERS

Этот предполагаемый пакт, о котором упоминал журналист в своей колонке, заставил Пенья Ньето пообещать никоим образом не вмешиваться в выборы 2018 года, в обмен на Лопеса Обрадора, если он победит, не преследовать его за какое-либо преступление, которое он мог совершить во время своего пребывания в Лос-Пиносе.

В том году AMLO боролся за пост президента против Хосе Антонио Миде из президентской партии PRI и Рикардо Анайи из PAN, а также Хайме Родригеса Кальдерона из Нуэво-Леона в качестве независимого кандидата. Наконец, во время третьей попытки ему удалось стать президентом.

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