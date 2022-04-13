Пумас обыграл Круза Азула и вышел в финал Конка-чемпионов после 17 лет

Пумас УНАМ сумел выйти в пятый финал клубного турнира Конкакаф после победы над Крузом Азулом со счетом 2:1 на глобальном табло. На стадионе «Ацтека», который принимал возвращение, не было крика ворот, но он стал свидетелем захватывающего матча, в котором студенты университета отчислили Артуро Ортиса на 63-й минуте, в дополнение к тому, что VAR забрал пенальти, но не билет на матч чемпионата.

Чувства болельщиков начались с взлета и падения с 4-й минуты, когда аргентинский нападающий Хуан Диненно сделал дальний удар, который прошел близко к воротам Себастьяна Хурадо, но только на 10 минут, Ла Макина ответила головным убором Адриана Альдрете.

Первое четкое действие произошло до 16 минут, после того как просочившийся пас Уриэля Антуна оставил Игнасио Риверо перед Альфредо Талаверой, но уругваец пересек его выстрел и покинул сторону университетской дуги.





Кошачьи не сильно отставали, и на 19 ′ Хуан Диненно воспользовался скоростью Диого де Оливейры, чтобы сделать глубокий пас, как прибыл бразилец, и сделал кроссовер, который Себастьян Хурадо спас захватывающим полетом.

Пумас пропустил пас после углового удара в свою пользу, которым Круз Азул воспользовался, чтобы начать контратаку со скоростью Уриэля Антуны, который до отметки Алана Мозо ждал прибытия Ивана Моралеса, но, находясь перед Альфредо Талаверой, пролетел свой выстрел на 20'.

Гостевая команда закрыла первый тайм самыми четкими голами, даже на 33 минуте они отменили счет Леонелю Лопесу за офсайд, а на 37 минуте Артуро Ортис пропустил удар головой уже без отметки и перед цементным воротом.





Второй тайм Пумас открыл контратакой на 47 ′, которая закончилась ударом Хуана Динено, который прошел мимо ворот Себастьяна Хурадо, который с тоской следил за мячом перед близостью.

Хуан Рейносо переместил свои фигуры и в 59 минут отправил Сантьяго Хименеса и Кристиана Табо ко двору, в которые вошли Рафаэль Бака и Иван Моралес.

Изменения окупились всего через четыре минуты, когда Сантьяго Хименес отыграл защитников Пумаса и был профилирован только против Альфредо Талаверы, но как раз перед выходом в зону соперника Артуро Ортис сбил его с ног, поэтому «Палермо» был исключен на 63 ′.





VAR появился на 75 минут, чтобы отменить предполагаемый штраф после того, как Адриан Альдрете зачистил Диого де Оливейру, но свистящий Марио Эскобар, рассмотрев действие, отменил действие.

После изгнания Артуро Ортиса и с небольшим количеством времени, оставшегося на часах, Пумас занял оборонительную позицию, а Круз Азул перешел в атаку. Однако La Máquina не хватило воображения, чтобы открыть глаза студентам университетов, которые покинули стадион «Ацтека» с билетом в финал Лиги чемпионов Конкакаф.

Теперь команде колледжа придется подождать 14 апреля, чтобы встретиться со своим соперником по MLS между Сиэтл Саундерс и Нью-Йорком. Финал будет проходить туда-сюда, сначала во вторник, 26 апреля, на территории Мексики, а затем 5 мая в США. Победитель отправится на следующий клубный чемпионат мира, место проведения которого еще не определено.

Следует напомнить, что последний раз Пумас доходил до финала в 2005 году на Конкачампиос против костариканской Саприсы, где он упал на общий балл 3:2.



