PRI действовала нецеленаправленно за высылку Квирино Ордаса после назначения послом в Испании: AMLO

В связи с прибытием Кирино Ордаса Коппеля в Испанию, чтобы начать свой срок в качестве посла Мексики, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) вернулся, чтобы напомнить о высылке, с которой Институционно-революционная партия (PRI) санкционировала дипломата после приемный офис

На своей пресс-конференции президент заверил, что это решение было «избытком» и «бредом», поскольку, напомнил он, функции бывшего губернатора Синалоа выступают не за идеологии партии, а «народа Мексики». Именно поэтому он призвал «гордиться» этим назначением.





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