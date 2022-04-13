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среда 13 апрель 2022
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Россия

PRI действовала нецеленаправленно за высылку Квирино Ордаса после назначения послом в Испании: AMLO

Президент Мексики также раскритиковал партию «Триколор» за призыв голосовать против реформы электроэнергетики.

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

В связи с прибытием Кирино Ордаса Коппеля в Испанию, чтобы начать свой срок в качестве посла Мексики, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) вернулся, чтобы напомнить о высылке, с которой Институционно-революционная партия (PRI) санкционировала дипломата после приемный офис

На своей пресс-конференции президент заверил, что это решение было «избытком» и «бредом», поскольку, напомнил он, функции бывшего губернатора Синалоа выступают не за идеологии партии, а «народа Мексики». Именно поэтому он призвал «гордиться» этим назначением.


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