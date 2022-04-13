Pharaoh Love Shady vs Residente: о чем говорится в тексте его новой песни

Фристайл сделано в Арекипе. В марте латиноамериканская музыкальная сцена зашла в тупик, когда Рене Перес, известный как Residente, запустил «шутер» против J Balvin. Эта песня была исполнена совместно с аргентинским продюсером Bizarrap в рамках его серии BZRP Music Sessions. После релиза многие артисты присутствовали в своих социальных сетях, чтобы выразить поддержку каждому из них. Среди них был фараон Лав Шейди, который поднялся до популярности в Интернете благодаря своим вирусным песням и своему способу одевания. Если нам придется связать его с другим персонажем, это будет Тонго или Тигрица Востока из-за влияния, которое оно оказало на цифровые платформы.

Когда вышла песня бывшего певца Calle 13, молодой человек из Арекипы выразил полную поддержку колумбийцу, намекнув, что он «сделает что-то», чтобы выразить себя о случившемся. Прошла пара недель, и он уже удивил своих последователей и любопытных публикацией своей «тирадеры», которую он назвал «Рип [R] эсентидо (сессия фристайла #13)».

Песня была спродюсирована его звукозаписывающим лейблом Híbrido Gang Music. Чтобы поделиться новостями, они использовали свой официальный аккаунт в Instagram, в котором использовали изображение Рене Переса со слезами на лице, сопровождаемое следующим сообщением: «Мы слушали его ручку художника и определенно соседствовали с [R] esentido, в этом нет никаких сомнений. Пойдем».

Наконец, 12 марта было официально выпущено музыкальное видео на его песню, которое быстро вошло в топ трендов на YouTube. Всего за несколько часов он набрал 1 миллион просмотров. Эта «тяга» также доступна на Spotify, Apple Music и Deezer.

Faraón Love Shady lanza tiradera a Residente. Créditos: YouTube.

ЛЕТРА РИП РЕСЕНТИДО

В отличие от темы Residente, которая длилась 11 минут, она была разработана за 3 минуты. Согласно тому, что он показывает в музыкальном клипе, запись была сделана в Арекипе, где родился Хесус Валле Чоке, настоящее имя «бога универсальности». Здесь вы можете найти полный текст песни, посвященной Residente:

Рааааааа!

Фараон Лав Шейди прибыл

Оставлять обиженного

В этом бутерброде с колбасой стоит

Ты не слишком

Вы продаете себя за фишки

Кэ сепан тоже

что ты ешь мою колбасу

Вы критикуете хот-дог

здесь мы опускаем его чичей

Рааааааа!

Фараон Лав Шейди, я хорошо звучу, я не проваливаюсь

Ты копия «Слим Шейди», Эминем, я теряю сознание

Худшее жюри битвы петухов

Ничего бы не было, если бы не «Белый лев»

В прошлом вы говорили, что страдаете аутизмом

Просто чтобы скрыть коммунистический фанатизм

Я знаю, что в глубине души ты тоже расист

Помните, что Чавес тоже был террористом

Единственный философ в рэпе называется Vico

Ты помещаешь его вместе с Альдо рядом с ним, оставайся мальчиком.

Что случилось, Рене, ты присматриваешь за ребятами?

Ты принимаешь лицо за бедных, но живешь как богатый

Тебе не стыдно, что у тебя столько наград

Ты должен бросить Бэлвина, это не гениально.

Ты используешь ненависть для карьерного роста

Таким образом, вы бегаете и тренируетесь так же, как и оставались на улице.

Calle 13, резидент или посетитель

Вы певец, активист или студент?

Тебе ломает задницу, ты мне даже не враг

С тех пор, как я родился, люди в заднем дворе пошли со мной

Пусть те, кто хочет войти в вас, умрут в конце

Я — новая эра, и это мультивирусный

Вы не выпускали альбом с 2017 года

И я оставляю его глубоко внутри, как этот безумный, дерзкий тет

После скандала между Residente и J Balvin Pharaoh Love Shady выпустила песню, нацеленную на рэпера. Видео: YouTube/Фараон Лав Шейди.

В этом бутерброде с колбасой стоит

Ты не слишком

Вы продаете себя за фишки

Кэ сепан тоже

что ты ешь мою колбасу

Вы критикуете хот-дог

здесь мы опускаем его чичей

Р-Е-Н-Е

Вы не можете прожить год без телевизора

Примите, что вы также зависимы от славы

Когда никто не говорит о тебе, ты плачешь и кричишь в постели

Когда ты видишь победу другого мужчины, у тебя начинается истерика.

Я оригинальный в этой игре и ваш родовой

Помнишь, как ты ударил этого фаната в Мексике?

Я — голос Джона, шизофреника

Я убью тебя и для меня это фристайл

Наступил день твоей смерти, а мы не на Гавайях

Я живу в деревне, ла сьерра, где ты гудишь

Резидент, я затащу тебя из Трухильо в Арекипу

Вы вытаскиваете стрелка посреди войны

Принося еще больше насилия, вы не хотите, чтобы эта земля

Насосы между Россией и Украиной их не потребляют

Из такого количества огня в письмах ты сделал дымовую завесу

Ты лицемер, ты не представляешь мою школу

Вам потребовалось много времени, чтобы принять, что внутри находится па 'Cosculluela

Вы носите футболку-поло Canserbero в своих видео

И в жизни ты его не поддерживал, я тебе ничему не верю

Уже выходите на пенсию, ваш возраст уходит

Вы противоречите себе, не подаете пример обществу

Ты не можешь быть королем, если у тебя есть зло в глубине души

Эй, Рене, ты не владеешь правдой

Рааааааа!

Фараон Лав Шейди прибыл

Оставлять обиженного

В этом бутерброде с колбасой стоит

Ты не слишком

Вы продаете себя за фишки

Кэ сепан тоже

что ты ешь мою колбасу

Вы критикуете хот-дог

здесь мы опускаем его чичей

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