Pharaoh Love Shady vs Residente: о чем говорится в тексте его новой песни

Фристайл сделано в Арекипе. В марте латиноамериканская музыкальная сцена зашла в тупик, когда Рене Перес, известный как Residente, запустил «шутер» против J Balvin. Эта песня была исполнена совместно с аргентинским продюсером Bizarrap в рамках его серии BZRP Music Sessions. После релиза многие артисты присутствовали в своих социальных сетях, чтобы выразить поддержку каждому из них. Среди них был фараон Лав Шейди, который поднялся до популярности в Интернете благодаря своим вирусным песням и своему способу одевания. Если нам придется связать его с другим персонажем, это будет Тонго или Тигрица Востока из-за влияния, которое оно оказало на цифровые платформы.
Когда вышла песня бывшего певца Calle 13, молодой человек из Арекипы выразил полную поддержку колумбийцу, намекнув, что он «сделает что-то», чтобы выразить себя о случившемся. Прошла пара недель, и он уже удивил своих последователей и любопытных публикацией своей «тирадеры», которую он назвал «Рип [R] эсентидо (сессия фристайла #13)».
Песня была спродюсирована его звукозаписывающим лейблом Híbrido Gang Music. Чтобы поделиться новостями, они использовали свой официальный аккаунт в Instagram, в котором использовали изображение Рене Переса со слезами на лице, сопровождаемое следующим сообщением: «Мы слушали его ручку художника и определенно соседствовали с [R] esentido, в этом нет никаких сомнений. Пойдем».
Наконец, 12 марта было официально выпущено музыкальное видео на его песню, которое быстро вошло в топ трендов на YouTube. Всего за несколько часов он набрал 1 миллион просмотров. Эта «тяга» также доступна на Spotify, Apple Music и Deezer.
ЛЕТРА РИП РЕСЕНТИДО
В отличие от темы Residente, которая длилась 11 минут, она была разработана за 3 минуты. Согласно тому, что он показывает в музыкальном клипе, запись была сделана в Арекипе, где родился Хесус Валле Чоке, настоящее имя «бога универсальности». Здесь вы можете найти полный текст песни, посвященной Residente:
Рааааааа!
Фараон Лав Шейди прибыл
Оставлять обиженного
В этом бутерброде с колбасой стоит
Ты не слишком
Вы продаете себя за фишки
Кэ сепан тоже
что ты ешь мою колбасу
Вы критикуете хот-дог
здесь мы опускаем его чичей
Рааааааа!
Фараон Лав Шейди, я хорошо звучу, я не проваливаюсь
Ты копия «Слим Шейди», Эминем, я теряю сознание
Худшее жюри битвы петухов
Ничего бы не было, если бы не «Белый лев»
В прошлом вы говорили, что страдаете аутизмом
Просто чтобы скрыть коммунистический фанатизм
Я знаю, что в глубине души ты тоже расист
Помните, что Чавес тоже был террористом
Единственный философ в рэпе называется Vico
Ты помещаешь его вместе с Альдо рядом с ним, оставайся мальчиком.
Что случилось, Рене, ты присматриваешь за ребятами?
Ты принимаешь лицо за бедных, но живешь как богатый
Тебе не стыдно, что у тебя столько наград
Ты должен бросить Бэлвина, это не гениально.
Ты используешь ненависть для карьерного роста
Таким образом, вы бегаете и тренируетесь так же, как и оставались на улице.
Calle 13, резидент или посетитель
Вы певец, активист или студент?
Тебе ломает задницу, ты мне даже не враг
С тех пор, как я родился, люди в заднем дворе пошли со мной
Пусть те, кто хочет войти в вас, умрут в конце
Я — новая эра, и это мультивирусный
Вы не выпускали альбом с 2017 года
И я оставляю его глубоко внутри, как этот безумный, дерзкий тет
В этом бутерброде с колбасой стоит
Ты не слишком
Вы продаете себя за фишки
Кэ сепан тоже
что ты ешь мою колбасу
Вы критикуете хот-дог
здесь мы опускаем его чичей
Р-Е-Н-Е
Вы не можете прожить год без телевизора
Примите, что вы также зависимы от славы
Когда никто не говорит о тебе, ты плачешь и кричишь в постели
Когда ты видишь победу другого мужчины, у тебя начинается истерика.
Я оригинальный в этой игре и ваш родовой
Помнишь, как ты ударил этого фаната в Мексике?
Я — голос Джона, шизофреника
Я убью тебя и для меня это фристайл
Наступил день твоей смерти, а мы не на Гавайях
Я живу в деревне, ла сьерра, где ты гудишь
Резидент, я затащу тебя из Трухильо в Арекипу
Вы вытаскиваете стрелка посреди войны
Принося еще больше насилия, вы не хотите, чтобы эта земля
Насосы между Россией и Украиной их не потребляют
Из такого количества огня в письмах ты сделал дымовую завесу
Ты лицемер, ты не представляешь мою школу
Вам потребовалось много времени, чтобы принять, что внутри находится па 'Cosculluela
Вы носите футболку-поло Canserbero в своих видео
И в жизни ты его не поддерживал, я тебе ничему не верю
Уже выходите на пенсию, ваш возраст уходит
Вы противоречите себе, не подаете пример обществу
Ты не можешь быть королем, если у тебя есть зло в глубине души
Эй, Рене, ты не владеешь правдой
Рааааааа!
Фараон Лав Шейди прибыл
Оставлять обиженного
В этом бутерброде с колбасой стоит
Ты не слишком
Вы продаете себя за фишки
Кэ сепан тоже
что ты ешь мою колбасу
Вы критикуете хот-дог
здесь мы опускаем его чичей
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