Pharaoh Love Shady выпустил новую песню, где он «бросает» Residente после боя с J Balvin

Прошло больше месяца с тех пор, как драка между Residente и J Balvin достигла своего пика с песней бывшего участника группы ' Calle 13′, вызвавший вирусализацию, критику и даже мемы против колумбийского певца. Однако в защиту реггетонеро выступил другой музыкант, перуанский фараон Лав Шейди, выпустивший во вторник «Rip [R] esentido», решительно выступив против бывшего Calle 13.

Как вы помните, перуанский фараон Лав Шейди выразил свое полное несогласие с «тирадерой», которая Residente заставил оставить художника сильно остановился колумбиец. Факт контекстуализируется, когда вышел 29-й BZRP Sessions, где Рене Перес развязал свой гнев против того, кто когда-то был его другом. По какой причине вы решили выпустить песню в качестве «тирадеры» против пуэрториканцев? Вот история.

После скандала между Residente и J Balvin Pharaoh Love Shady выпустила песню, нацеленную на рэпера. Видео: YouTube/Фараон Лав Шейди.

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В своем аккаунте в Instagram Фараон воспользовался возможностью, чтобы загрузить историю, в которой он полностью поддержал Джей Балвина, побудив его ответить на критику, которую Residente имел в его адрес во время его последней музыкальной сессии.

«Балвин не уезжает», - отвечает он коммунисту. Помните, что художник NK прокатил его однажды. Если бы он мог это сделать, ты тоже сможешь. Поехали », — написала популярная перуанская певица, которая очень уважает колумбийского артиста.

Мало того, что в начале апреля Love Shady воспользовалась возможностью отправить новое сообщение Residente. Через рассказы он расширил свою досаду по поводу того, как пуэрториканец критиковал городской жанр музыки. «О, боже мой, что с тобой будет, жаль. Мне было больно, что вы бросили городской жанр, потому что, благодаря гендеру, я ушел с улиц и сегодня даю себе хорошую жизнь, я живу счастливо, я живу хорошо экономически, моя жизнь намного лучше, чем была раньше», - сказал он.

По этой причине он считал его «трусом» и «лицемером», вплоть до того, что называл его «обиженным».

« Обиженный, почему ты продолжаешь бросать жанр? Когда вы начинали, вы занимались реггетоном и одержали победу как артист. Теперь, старик за 40, у тебя бред рэпера, ты предпочитаешь, чтобы они больше не помнили тебя как реггетон. Что это за лицемерие, обида? », сказал фараон.

«Ты носишь это [R] в своей обиженной кепке, ты смущаешь жанр (...) После того, как городской жанр накормил вас и вы купили дом, который стоит около 4 миллионов долларов, теперь вы считаете, что все, что вы получили, это рэп; это лицемерие стыдно. Ух ты, извини, обиженный! «, продолжил Pharaoh Love Shady в отношении логотипа кепки, который есть у рэпера.

«ТИРАДЕРА» ПРОТИВ РЕЗИДЕНТОВ

После публикации в своем Instagram цели выпустить «тирадеру», Лав Шейди приготовилась выпустить песню, которая вышла сегодня, 12 апреля, днем. Под названием «Rip [R] esentido» с прямыми сообщениями рэперу, который уже стал вирусным в социальных сетях.

«Худшее жюри в битве петухов, было бы ничего, если бы вы не были «Белым львом» /В прошлом вы говорили, что страдаете аутизмом, просто чтобы скрыть свой коммунистический фанатизм. Я знаю, что в глубине души вы тоже расисты, помните, что Чавес тоже был террористом /Что было Рене, вы знаете типы, вы принимаете лицо за бедных, но живете как богатый», - вот некоторые фразы песни, которые популярны на Youtube и быстро превысили 200 тысяч просмотров. Они также оставили мемы, которые стали вирусными в Твиттере.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

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