Педро Кастильо уверяет, что работа без коррупции будет способствовать развитию страны

Педро Кастильо принял участие в церемонии начала работы нефтеперерабатывающего завода «Новая Талара» (NRT) в округ Париньяс, провинция Талара, Пиура. С севера страны глава государства выступил с посланием о важности совместной работы по выходу из кризиса, с которым сталкивается Перу.

Он также подтвердил, что честная работа, свободная от коррупции и сила населения, позволит продвигать развитие Перу , несмотря на трудные времена, пережитые пандемией и международным контекстом.

«Это пример для Перу и всего мира, что страна играет честно, с такими людьми, как вы, которые говорят, что они присутствуют, когда страна нуждается в них, это важно, и мы здесь, чтобы признать их работу», - сказал глава государства, подчеркнув работу, проделанную на нефтеперерабатывающем заводе в Таларе.

«Несмотря на кризисные моменты, которые Перу переживает из-за пандемии, экономической ситуации и конфликтных проблем, с которыми мы сталкиваемся на международном уровне, именно вы, молодые работники, здесь вы, чтобы приложить руку к стране. Без вас Перу не сможет ходить», — добавил президент Кастильо, обращаясь к рабочим.

В дополнение к своей речи президент Кастильо Терронес также заверил, что этот момент является важным прецедентом для экономики страны.

«Начало испытания постепенного и прогрессивного запуска нового нефтеперерабатывающего завода в Таларе является фундаментальным шагом для Перу, потому что это один из важнейших инфраструктурных проектов, который позволит нам производить топливо с высокими экологическими стандартами на благо всех», - сказал он сказал.

Petroperú

«В этом смысле все усилия по расширению мощностей по переработке и распределению топлива всегда идут в пользу экономики перуанцев, особенно наиболее уязвимых», - добавил он.

Со своей стороны, президент Petroperú Умберто Камподонико сказал, что это историческое событие, поскольку нефтяная промышленность на севере перезапущена и что это позволит генерировать синергию со всеми посредниками в углеводородном секторе.

«Этот новый завод увеличивает мощности Талары по переработке топлива с 65 000 до 95 000 баррелей в день нефти и финансируется за счет собственных доходов компании и не использует казначейские средства», - сказал он.

Что касается цен на топливо, Камподонико уточнил за несколько часов до начала церемонии, что нефтеперерабатывающий завод в Таларе позволит получить прибыль на баррель от 9 до 11 долларов США, что почти втрое превышает ранее полученную прибыль.

«Благодаря такому потенциалу наши цены станут более конкурентоспособными, и мы получим эти цены на рынке, что станет ориентиром для всех остальных, включая La Pampilla и другие компании-импортеры топлива. Мы знаем это как стоимость завода, которая будет снижаться», - сказал чиновник.

ПОДРОБНЕЕ О НПЗ В ТАЛАРЕ

Министерство энергетики и горнорудной промышленности (Minem) сообщило, что NRT использует новую технологию под названием flexicoking , которая будет преобразовывать вводимые ресурсы с низкой экономической ценностью в высокоценные продукты, такие как бензин и дизельное топливо наилучшего качества и безопасные для окружающей среды.

Nueva Refinería de Talara | Foto: Ministerio de Energía y Minas

Кроме того, его перерабатывающие мощности почти на 50% выше, чем на предыдущем заводе, поскольку он может перерабатывать 95 тысяч баррелей нефти в день.

Специалисты Minem пояснили, что NRT сохранит и улучшит качество воздуха за счет производства топлива с содержанием серы менее 50 частей на миллион (ppm) и, после года эксплуатации, топлива Евро VI с содержанием серы менее 10 ppm, что является самым высоким стандартом качества топлива в настоящее время в мире. (С дополнительной информацией от Андины).

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