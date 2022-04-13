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среда 13 апрель 2022
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Россия

Дело Odebrecht: Роберто Прието Урибе выйдет из тюрьмы в ближайшие дни

Заключенный, который был руководителем президентской кампании Хуана Мануэля Сантоса, был приговорен к пяти годам тюрьмы в 2019 году, среди прочего, за ложь в частном документе в качестве определяющего фактора

Newsroom Infobae

13 апрель 2022

До конца апреля Роберто Прието Урибе, бывший руководитель президентской кампании Хуана Мануэля Сантоса, осужденный по делу Odebrecht, может быть освобожден из тюрьмы, поскольку он уже отбыл бы назначенный ему срок. Заключенный был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2019 году за ложность в частном документе в качестве определяющего фактора, торговлю личным влиянием и неоправданный интерес при заключении договоров.

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