Дело Odebrecht: Роберто Прието Урибе выйдет из тюрьмы в ближайшие дни

До конца апреля Роберто Прието Урибе, бывший руководитель президентской кампании Хуана Мануэля Сантоса, осужденный по делу Odebrecht, может быть освобожден из тюрьмы, поскольку он уже отбыл бы назначенный ему срок. Заключенный был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2019 году за ложность в частном документе в качестве определяющего фактора, торговлю личным влиянием и неоправданный интерес при заключении договоров.

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